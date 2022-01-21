Белорусская IT-компания раздала своим сотрудникам бонусы в форме NFT

Айтишники получили от работодателя по одному нарисованному монстру и по одному привязанному токену из коллекции BillionPeeps.

Белорусская компания-разработчик мобильных игр Gismart создала набор NFT и назвала ее BillionPeeps ("Миллиард взглядов"). Триста шестьдесят файлов с привязанными к ним невзаимозаменяемыми токенами были распределены между сотрудников фирмы случайным образом, сообщает Фокус.

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Как заявили в Gismart, недавно количество скачиваний мобильных игр, созданных компанией, достигло 1 миллиарда. Отпраздновать это событие решили необычным способом, — выпустив собственную коллекцию NFT. Затем каждый сотрудник получил по одному невзаимозаменяемому токену. Набор токенов разместили на платформе OpenSea, доступ к которой в Беларуси возможен через VPN.

"В дальнейшем, каждый новый сотрудник компании получит один NFT из коллекции как часть бенефит-пакета (соцпакета — ред.). Коллекция ограничена 10 тыс. NFT", — подчеркнули в компании.

Отметим, что во многих иностранных компаниях принято распространять среди сотрудников акции или опционы на ценные бумаги. Делается это с целью мотивации работников к труду.

В следующем году компания презентует игру типа Play-to-Earn (в таких играх геймеры имеют возможность не просто набирать виртуальные баллы, а зарабатывать криптовалюты и NFT, — ред.). В гемплей будет интегрирована коллекция BillionPeeps. Как пообещали разработчики, владельцы NFT получат ряд бонусов: участие в ивентах, ранний доступ к ценным игровым объектам, участие в ежегодной лотерее и других эксклюзивных мероприятиях.

Ажиотаж вокруг NFT не утихает. Недавно стало известно о том, что пользователи соцсети Twitter появилась смогут применять NFT в качестве аватаров. Ходили слухи о том, что и Instagram внедрит NFT (на днях в этой соцсети появилась возможность создать аватара). Компания Samsung выпустила телевизор, способный проводить операции с невзаимозаменяемыми токенами. Также NFT "угодили" в скандал: компания Hermès подала в суд на NFT-художника, "подделавшего" знаменитую сумку бренда — Birkin. Проблема в том, что артист продавал нарисованные сумки дороже оригинальных. Также мы неоднократно писали об удачливых художниках, заработавших сотни тысяч и даже миллион долларов на продажах своих коллекций. Однако, как выяснили ученые из Лондонского университета, реальная цена одного такого токена не превышает и 15 долларов.

Ранее мы сообщали о том, что IT-компания из Беларуси не приняла на работу специалиста, который хотел пройти собеседование на украинском языке в одном из украинских офисов.