Білоруська IT-компанія роздала своїм співробітникам бонуси у формі NFT

Айтішники отримали від роботодавця по одному намальованому монстру і по одному прив'язаному токену з колекції BillionPeeps.

Білоруська компанія-розробник мобільних ігор Gismart створила набір NFT і назвала його BillionPeeps ("Мільярд поглядів"). Триста шістдесят файлів з прив'язаними до них незамінними токенами були розподілені між співробітниками фірми випадковим чином, повідомляє Фокус.

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Як заявили в Gismart, нещодавно кількість завантажень мобільних ігор, створених компанією, досягла 1 мільярда. Відсвяткувати цю подію вирішили незвичайним способом, випустивши власну колекцію NFT. Потім кожен співробітник отримав по одному невзаємозамінному токену. Набір токенів розміщено на платформі OpenSea, доступ до якої в Білорусі можливий через VPN.

"Надалі кожен новий співробітник компанії отримає один NFT з колекції як частину бенефіт-пакету (соцпакету — ред.). Колекція обмежена 10 тис. NFT", — підкреслили в компанії.

Зазначимо, що в багатьох іноземних компаніях прийнято розповсюджувати серед працівників акції чи опціони на цінні папери. Робиться це з метою мотивації працівників до праці.

Наступного року компанія презентує гру типу Play-to-Earn (у таких іграх геймери мають можливість не просто набирати віртуальні бали, а заробляти криптовалюти та NFT – ред.). У гемплей буде інтегровано колекцію BillionPeeps. Як пообіцяли розробники, власники NFT отримають низку бонусів: участь в івентах, ранній доступ до цінних ігрових об'єктів, участь у щорічній лотереї та інших ексклюзивних заходах.

Ажіотаж навколо NFT не вщухає. Нещодавно стало відомо про те, що користувачі соцмережі Twitter зможуть застосовувати NFT як аватари. Ходили чутки про те, що й Instagram впровадить NFT (нещодавно в цій соцмережі з'явилася можливість створити аватара). Компанія Samsung випустила телевізор, здатний проводити операції з незамінними токенами. Також NFT "потрапили" у скандал: компанія Hermès подала до суду на NFT-художника, який "підробив" знамениту сумку бренду — Birkin. Проблема в тому, що артист продавав намальовані сумки дорожче за оригінальні. Також ми неодноразово писали про щасливих художників, які заробили сотні тисяч і навіть мільйон доларів на продажі своїх колекцій. Проте, як з'ясували вчені з Лондонського університету, реальна ціна одного такого токена не перевищує 15 доларів.

Раніше ми повідомляли, що IT-компанія з Білорусі не прийняла на роботу фахівця, який хотів пройти співбесіду українською мовою в одному з українських офісів.