РФ проигрывает кибервойну Украине: поможет ли Израиль россиянам построить "великий файрвол"

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Новости киберфронта: русский мир фактически признал наличие больших проблем со своей киберзащитой — Путин подписал 1 мая 2022 года указ "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации". Указом предусматрены несколько ключевых положений, среди которых создание в каждом учреждении государственной (фактически частно-путинской) формы собственности "подразделений по ИТ-безопасности" и назначение крайними за "информационную безопасность" в каждом таком учреждении одного из заместителей руководителя. Какие из этого можно сделать выводы?

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Во-первых, в РФ все настолько плохо на киберфронте, что они пытаются наладить собственную кибербезопасность. Количества различных фсб-гру-шников, а также их криминальных хакеров, как и ожидалось, очень не хватает для защиты всех атакованных ресурсов, хотя, как положено в полицейской стране, прямое управление всей этой новой движухой вновь однозначно возложено указом на ФСБ. И это при том, что к разным сценариям кибервойны они готовились лет 20, потратили колоссальные ресурсы как на инфицирование наших систем, так и на построение собственной организационной защитной структуры.

Во-вторых, факт выхода этого указа вновь подтверждает очевидный (хотя и не для всех) тезис о принципиальной разнице между кибернападением и киберзащитой.

Кибернападение не требует особо крупных человеческих, технических, финансовых, организационных и других ресурсов. В отличие от киберзащиты национального масштаба, которая (как оказалось!) требует всего этого, да еще и нормативно-законодательного регулирования в придачу.

Кибернападение не требует особо крупных человеческих, технических, финансовых, организационных и других ресурсов. В отличие от киберзащиты национального масштаба, которая (как оказалось!) требует всего этого, да еще и нормативно-законодательного регулирования в придачу.

Насколько удачной будет слепленная на коленке попытка оживить насквозь ржавую коррумпированную систему национальной киберзащиты РФ, да еще в условиях жестких технологических санкций и под колоссальным давлением одновременных кибератак со всего мира, – думаю, объяснять излишне. Это примерно как "взять Киев за 2 дня", но стоя на руках. Тем более, что россияне сами вводят против себя ограничения относительно запрета использования средств защиты информации, "происходящих из недружественных стран" с 1 января 2025 г. А это практически выстрел не просто в ногу, а в голову. Причем двумя руками. Ведь более 90% действительно эффективных средств защиты информации произведены как раз в разных "недружественных странах" – США, ЕС, Швейцария, другие страны антироссийской коалиции.

Единственная страна, на которую в этом случае может рассчитывать РФ – Израиль. В этом государстве существует мощная индустрия разработки и производства различных решений киберзащиты и кибернападения. И она как-то не определилась относительно своего отношения к стране-террористу.

Считают ли в РФ дружественной Израиль – не знаю, все как-то нестабильно. Но только Израиль может остаться для россиян единственным источником приобретения серьезных работающих решений. Конечно, при условии неукоснительного соблюдения западных санкций. Конечно, если до этой даты Израиль все еще будет считаться "дружественной" страной. И, конечно, если до конца 2024 года все еще будет существовать противоестественное государственное образование под названием "РФ".

В общем, несмотря на тотальную секретность о ходе кибервойны между Россией, Украиной и Миром, скрыть ее общие тенденции и текущие результаты практически невозможно – правда постоянно откуда-то вылезает. Вот сейчас вылез этот указ, освещающий имеющиеся проблемы у врага.

В целом же, в текущей кибервойне очевидно большое преимущество сил "Украина-Мир". Причем она настолько тотальна, что РФ прибегает к разным радикальным решениям: то пытается отключить собственную страну от Интернета, то запрещает соцсети, то создает в своем аппарате управление "киберкомиссаров", то бросает киберпреступников в защиту своей "критички".

В Украине проблем тоже немало, но на нашей стороне — правда. Также у нас ("Украина-Мир") больше высокомотивированных специалистов, технологий и разработчиков, современных решений. Ну и санкции, конечно. Все это сейчас дает нам преимущество. Хотя, честно говоря, наше преимущество было бы значительно большим, если бы государство изучило уроки кибервойны 2014-2018 гг. и пришло к 2022 году с боеготовой организационной инфраструктурой. А не с тем, что сейчас. Собственно, Украина имела шанс начать прокачку своей киберзащиты еще в 2014 году, когда РФ показала свои настоящие захватнические намерения. Не суждено. Следующий шанс появился в 2019 году. Но тоже что-то пошло не так.

Следующее окно возможностей прогнозирую на 2022 год – год исторической победы Украины над русским мирой. Когда Украина получит шанс стать новой киберЭстонией. Но сначала необходимо задушить страшного зверя – террористическую федерацию – и всех ее приспешников.