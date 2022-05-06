Оккупанты не смогут прослушивать украинцев: в "Киевстар" объяснили, как защищена связь

Представитель оператора заявляет, что возможности получить доступ к разговорам и данным украинских абонентов у россиян просто нет.

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Пресс-секретарь компании "Киевстар" Ирина Леличенко ответила на вопросы, которые очень волнуют украинцев, города и села которых на данный момент находятся в оккупации: смогут ли российские спецслужбы контролировать мобильную связь, предоставляемую украинскими операторами? Ответ на этот и иные вопросы Ирина опубликовала на своей странице в Facebook.

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По словам Леличенко, если случится так, что российские военные захватят базовые станции, то они не получат доступ к информации абонентов.

"Базовая станция — это ретранслятор сигнала. Никакой информации о звонках абонентов или персональных данных базовая станция не хранит", — подчеркнула представительница компании.

Она отметила, что важная информация зачастую хранится в памяти телефонов, поэтому рекомендуется тем, кто оказался на временно оккупированной территории, удалить:

список контактов,

историю поиска в Интернете,

историю звонков,

СМС-сообщения,

аккаунты в социальных сетях,

мобильные банковские приложения,

фото и видео.

Леличенко рассказала, где оператор хранит информацию о звонках абонентов и услугах, которыми они пользуются.

"Для этого есть "ядро" сети, или коммутационные центры. Находятся они в очень защищенных местах, куда руки захватчиков не дотянутся", — написала пресс-секретарь.

Также она пояснила, что предпримет оператор, если россияне захватят коммутационный центр: компания оперативно отключит коммутатор. Сделать это она способна дистанционно. В итоге, оккупанты не получат доступа к данным.

"Отключенный от сети коммутатор становится просто железкой. А мобильная сеть продолжит работать, поскольку оператор будет использовать второй, третий, четвертый коммутатор… И ваша информация все равно будет защищена", — резюмировала Ирина.

Ранее Фокус сообщал о том, что оккупанты пытаются наладить связь при помощи крымских операторов. Такие действия были зафиксированы в Херсоне. Если они переподключат украинцев к своим сетям, то не исключена прослушка. В таком случае, могут пригодиться советы, что делать, если украинская мобильная сеть пропала, а к российской вы подключаться не хотите.

Информировали о том, как можно подключиться к услугам украинских операторов и получить возможность звонить и обмениваться сообщениями бесплатно.