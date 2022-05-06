Окупанти не зможуть прослуховувати українців: у "Київстар" пояснили, як захищений зв'язок

Представник оператора заявляє, що можливості отримати доступ до розмов і даних українських абонентів у росіян просто немає.

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Прессекретарка компанії "Київстар" Ірина Леліченко відповіла на питання, які дуже хвилюють українців, міста та села яких наразі перебувають в окупації: чи зможуть російські спецслужби контролювати мобільний зв'язок, який надають українські оператори? Відповідь на це й інші питання Ірина опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Леліченко, якщо станеться так, що російські військові захоплять базові станції, то вони не матимуть доступу до інформації абонентів.

"Базова станція — це ретранслятор сигналу. Жодної інформації про дзвінки абонентів або персональних даних базова станція не зберігає", — наголосила представниця компанії.

Вона зазначила, що важлива інформація часто зберігається у пам'яті телефонів, тому рекомендується тим, хто опинився на тимчасово окупованій території, видалити:

список контактів;

історію пошуку в Інтернеті;

історію дзвінків;

СМС-повідомлення;

акаунти в соціальних мережах;

мобільні банківські програми;

фото і відео.

Леліченко розповіла, де оператор зберігає інформацію про дзвінки абонентів і послуги, якими вони користуються.

"Для цього є "ядро" мережі, або комутаційні центри. Вони знаходяться в дуже захищених місцях, куди руки загарбників не дотягнуться", — написала прессекретарка.

Також вона пояснила, що зробить оператор, якщо росіяни захоплять комутаційний центр: компанія оперативно відключить комутатор. Зробити це вона здатна дистанційно. Як наслідок окупанти не отримають доступу до даних.

"Відключений від мережі комутатор стає просто залізом. А мобільна мережа продовжить працювати, оскільки оператор використовуватиме другий, третій, четвертий комутатор... І ваша інформація все одно буде захищена", — резюмувала Ірина.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти намагаються налагодити зв'язок за допомогою кримських операторів. Такі дії було зафіксовано у Херсоні. Якщо вони перепідключать українців до своїх мереж, то не заперечується можливість прослуховування. У такому разі, можуть стати у нагоді поради, що робити, якщо українська мобільна мережа зникла, а до російської ви підключатися не хочете.

Інформували про те, як можна підключитися до послуг українських операторів та отримати можливість телефонувати й обмінюватися повідомленнями безкоштовно.