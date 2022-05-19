Уйти из РФ: Google закрывает офис в России, сотрудников перевезли в Дубай, — WSJ

Американский техгигант предложил российским работникам релокейт после того, как суд заморозил основной банковский счет компании в РФ.

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Google закрывает свой офис в России и вывозит сотрудников в другие страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

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По информации журналистов, в ближайшее время компания полностью завершит свое коммерческое присутствие в стране-агрессоре.

Как стало известно, значительная часть российских работников уже переехала в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, где у Google находится большой офис. Некоторое сотрудники из РФ приняли решение уволиться из компании и остаться дома.

Российский офис начал предлагать персоналу релойкет после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в РФ. Cудебный пристав-исполнитель перевел деньги со счета, оставив подразделение без средств для выплаты заработной платы и других расходов. Однако неизвестно, сколько именно средств было конфисковано.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невыполнимым функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств", — в частности, рассказали в Google.

В марте Google приостановил большинство своих коммерческих сделок в стране, включая всю рекламу.

Несмотря на это решение, компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании в России. В частности, это поисковой сервис, YouTube, Gmail, Google Maps и Google Play. Ранее YouTube подвергся критике со стороны российских регулирующих органов за блокировку пропагандистских кремлевских каналов и отказ удалить контент. Тем не менее, российское правительство так и не заблокировало сервис, который очень популярен в России.

Напомним, московский суд оштрафовал Google из-за неудаления "фейков о спецоперации". Еще один штраф на компанию наложили за YouTube-ролики "с призывами совершать теракты и диверсии в РФ".

Сотрудники Google начали покидать Россию еще в марте. До вторжения в Украину в московском офисе компании работало 244 человека.