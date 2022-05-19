Піти з РФ: Google закриває офіс у Росії, співробітників перевезли в Дубай, — WSJ

Американський техгігант запропонував російським працівникам релокейт після того, як суд заморозив основний банківський рахунок компанії в РФ.

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Google закриває свій офіс у Росії та вивозить співробітників до інших країн, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела.

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За інформацією журналістів, найближчим часом компанія повністю завершить свою комерційну присутність у країні-агресорі.

Як стало відомо, значна частина російських працівників уже переїхала в Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Google має великий офіс. Деякі співробітники з РФ вирішили звільнитися з компанії та залишитися вдома.

Російський офіс почав пропонувати персоналу релокейт після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у РФ. Судовий пристав-виконавець переказав гроші з рахунку, залишивши підрозділ без коштів на виплату заробітної плати й інших витрат. Проте невідомо, скільки саме коштів було конфісковано.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування й оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", — зокрема, розповіли в Google.

У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій у країні, включаючи всю рекламу.

Незважаючи на це рішення, компанія продовжить надавати можливість використання безплатних послуг компанії в Росії. Зокрема, це пошуковий сервіс, YouTube, Gmail, Google Maps і Google Play. Раніше YouTube розкритикували російські органи-регулювальники за блокування пропагандистських кремлівських каналів і відмову видалити контент. Тим не менш, російський уряд так і не заблокував сервіс, який дуже популярний у Росії.

Нагадаємо, московський суд оштрафував Google через невидалення "фейків про спецоперацію". Ще один штраф на компанію наклали за YouTube-ролики "із закликами здійснювати теракти та диверсії в РФ".

Співробітники Google почали покидати Росію ще в березні. До вторгнення в Україну в московському офісі компанії працювало 244 особи.