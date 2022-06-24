С такой цифровизацией нас в ЕС не пустят, хотя можно попасть в сериал "Черное зеркало"

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Все смотрели шикарный сериал "Черное зеркало"? Если первую серию пропустить, то вообще — огонь. В большинстве серий пяти сезонов сериала так или иначе идет речь о недалеком будущем, в котором используются чудесные технологии, и о том, с какими проблемами человечество из-за этого сталкивается.

Например, серия, в которой говорится, что будет если закачать виртуального двойника погибшего любимого человека в синтетическое тело, или другая серия о том, что будет, если подавить стремление к свободе домашнего робота-помощника, серия о том, если победит "китайская модель", когда каждый человек может в реальной жизни выставить любому оценку от 1 до 5 и от этого рейтинга зависит место человека в социуме, о борьбе людей против роботов-убийц в виде собак, о заказе убийств через Twitter, которые выполняет пчела-дрон, о мобильном приложении для свиданий, которое предсказывает, сколько продлятся отношения… Классный сериал. И почти каждая такая серия имеет какую-то свою "мораль", вывод, месседж: люди, думайте о безопасности технологий заранее, а не тогда, когда надо будет вдруг буквально спасаться от них.

В Украине уже можно писать сценарий для новой серии: в результате неудачного обновления одного печально известного общенационального приложения одна семья из Ирпеня, дом которой разбомбили российские военные, осталась без компенсации. Люди, как положено, 20 апреля подали заявление через "то самое приложение", но 1 мая 2022 года оно обновилось, и заявление удалилось, будто его никогда и не было. Заявление подали повторно, но на тот момент город уже не входил в список городов, жители которых могут рассчитывать на получение помощи.

Интересной была реакция цифрового министерства: "я — не я, хата не моя, наше приложение не хранит такие данные, мы здесь просто проходили мимо". И интересно, сколько еще подобных ситуаций произошло из-за этого первомайского "кидка"? В комментариях под постом жительницы Ирпеня, ссылку на который я давал выше, я вижу много комментариев "и у меня — то же самое", но многие просто молчат (хотя могут сделать выводы только на выборах).

А если предположить, что это совсем не сбой и не случайность? Представим себе голливудский сюжет, "основанный на реальных событиях": искусственный интеллект и чиновник каким-то образом вступают в сговор и "кидают" граждан, имитируя сбой приложения. Чиновник забирает себе деньги, предназначенные для людей, а искусственно-интеллектуальное приложение питается персональными данными и готовится к захвату контроля над человечеством посредством тайного внесения изменений в реестры, манипуляции с е-документами, е-опросами, е-выборами. В финале коррупционер-заговорщик сам становится жертвой "партнера" ​​и оказывается на принудительных работах по построению современных дата-центров для новой "программной" элиты Земли. Сюжет для блокбастера, по-моему. "АрмагеДіядон", "Поймай меня в базе данных, если сможешь", "Неспящие в реестрах". Если что, то идея – моя.

Но если серьезно, то сейчас сложилась ситуация, когда вследствие непродуманных безответственных решений страдают конкретные люди. Криворукие чиновники на высоких цифровых должностях лишили их законных прав – и при этом морозятся. Из-за таких вот "цифровизаторов" у некоторых формируется ложное впечатление, будто технологии – зло.

Диджитальные пионеры называют всех, кто сомневается в безопасности их кривеньких работ "луддитами" и "агентами кремля", но на самом деле своим безответственным отношением к безопасности и интересам пользователей сами же умножают количество недовольных новыми технологиями и собственными ручками их дискредитируют. Фамилий не называю, потому что война же. Хотя они и так всем известны.

Безусловно, "цифровое" ведомство делает также много полезного для нашей победы, это правда. Но одновременно с маниакальным упрямством продолжает настаивать на своих давних стратегических ошибках и даже усиливать их. Так ли нужно действовать для будущего вступления в ЕС? Не уверен.

Постоянно слышу: "коней на переправе", "не ко времени", "объединяемся" и все такое. Вот только с кем объединяться жертвам цифро-безответственности в стиле "Черного зеркала"?

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