В Украине разработали беспилотник почти недостижимый для враждебных РЭБ и ПВО (видео)

Команда украинских инженеров и программистов разработала новый дрон неуловимый для враждебной ПВО, который значительно дешевле по сравнению с зарубежными вариантами. Разработчики готовы наладить массовое производство БПЛА, чтобы обеспечить украинскую армию. Об этом говорится в сюжете "ТСН" по испытаниям первого украинского БПЛА.

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"Дрон может нести до шести РПГ-снарядов. При первом вылете точность поражения составила три метра с высоты 100 метров, разработчики стремятся довести ее до одного метра, но уже сейчас этого достаточно, чтобы уничтожать технику врага, например танки. Оператор беспилотника может находиться в 20 км от объекта, а сам БПЛА практически недостижим для вражеской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, ведь сделан из современных материалов, не содержащих металлов или других составляющих, которые в воздухе распознают системы врага. Кроме того, как отмечают разработчики, дрон полностью электрический и, соответственно, не имеет теплового следа, поэтому нанесение ударов по нему значительно усложнено", — говорится в сюжете.

По словам инициатора проекта, соучредителя "Монобанка" Владимира Яценко, уже сегодня российские захватчики вынуждены тратить дорогие ракеты для того, чтобы попасть в украинские дроны.

Был случай, когда один наш беспилотник очень нервировал врагов, и они были вынуждены применить ракету, чтобы его сбить. Когда мне сказали, что та ракета стоит более 200 тысяч долларов, а наш беспилотник изначально стоил всего 5 тысяч долларов, то я был очень счастлив, что мы работаем с такой эффективностью", — рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что производство беспилотников в скором времени планируют поставить на конвейер и через год изготовить столько, сколько сейчас на вооружении врагов – не менее 2000 штук. Свои БПЛА группа конструкторов не продает, а бесплатно передает исключительно военным.