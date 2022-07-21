В Україні розробили безпілотник майже недосяжний для ворожих РЕБ та ППО (відео)

Команда українських інженерів та програмістів розробила новий дрон невловимий для ворожої ППО і значно дешевший порівняно із закордонними варіантами. Розробники готові налагодити масове виробництво БПЛА, щоби забезпечити ним українську армію. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" з випробувань першого українського БПЛА.

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"Дрон може нести до шести РПГ-снарядів. При першому вильоті точність ураження склала три метри з висоти 100 метрів, розробники прагнуть довести її до одного метра, але вже зараз цього достатньо, щоб знищувати техніку ворога, наприклад, танки. Оператор безпілотника може знаходитись за 20 км від об’єкту, а сам БПЛА практично недосяжний для ворожої ППО та засобів радіоелектронної боротьби, адже зроблений із сучасних матеріалів, які не містять металів чи інших складників, які у повітрі розпізнають системи ворога. Крім того, як зазначають розробники, дрон повністю електричний і відповідно не має теплового сліду, тому нанесення ударів по ньому значно ускладнене", — йдеться в сюжеті.

За словами ініціатора проекту, співзасновника "Монобанку" Володимира Яценко, вже сьогодні російські загарбники змушені витрачати дороговартісні ракети для того, щоб поцілити в українські дрони.

"Був випадок, коли один наш безпілотник дуже нервував ворогів, і вони були вимушені застосувати ракету, щоб його збити. Коли мені сказали, що та ракета коштує понад 200 тисяч доларів, а наш безпілотник на початку коштував всього 5 тисяч доларів, то я був дуже щасливий, що ми працюємо з такою ефективністю", — розповів Володимир Яценко.

Він зазначив, що виробництво безпілотників незабаром планують поставити на конвеєр та за рік виготовити стільки, скільки зараз на озброєнні ворогів – не менше 2000 штук. Свої БПЛА група конструкторів не продає, а безкоштовно передає виключно військовим.