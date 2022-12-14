Как выжить в условиях полного блэкаута и при этом оставаться на связи: несколько советов

Как подготовиться к тотальному блэкауту, и что делать при длительном отключении света, отсутствии мобильной связи и доступа к Интернету.

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Отключение электроэнергии стало одновременно испытанием и вызовом для миллионов украинцев. Несмотря на активную работу энергетиков, телеком-специалистов, коммунальных служб, полноценно запустить энергосистему в ближайшем будущем вряд ли получится из-за продолжающихся обстрелов инфраструктуры.

Как подготовиться к отключению электроэнергии

О начале веерных отключений электроэнергии украинцы узнали в конце октября — к началу отопительного сезона. Связано это было с массированными ракетными обстрелами энергосистемы страны. Несмотря на работы по восстановлению инфраструктуры, уже скоро стало очевидным то, что света "на всех не хватит", и выживать придется в условиях новой реальности.

Временно снизить зависимость от электричества помогут:

генератор; мобильная зарядная станция; бесперебойники с аккумуляторами; автомобильный инвертор; повербанк.

Обратите внимание, что устанавливать генераторы в квартирах не безопасно из-за вредных и токсичных газов, выделяемых во время их работы. Подключать установки к обычным розеткам в квартирах также нельзя, поскольку это может повредить электропроводку и спровоцировать возгорание. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, использование генераторов без соблюдения мер предосторожности уже привело к смерти более десяти человек. Поэтому генератор — это хороший вариант для владельцев частных домов.

Зарядить ноутбук или телефон помогут повербанки. Правда, не все они могут похвастаться большой емкостью своих аккумуляторов. Но для подстраховки, и особенно в дороге, — это незаменимый источник заряда.

Кроме того, на случай полномасштабного "затмения" власти подготовили и оборудовали "Пункты несокрушимости". Всего по стране их развернули около 4 тыс. Проверить наличие такого пункта в вашем городе или селе можно на карте. Кстати, для поиска по карте Интернет вовсе не обязателен. Просто установите бесплатные оффлайн-карты на ваше устройство и пользуйтесь ими даже при отсутствии доступа к Сети.

[ + – ] Самодельный повербанк Фото: Скрин видео

Как оставаться на связи без мобильной сети

При отсутствии сети оператора можно попробовать сменить сеть через настройки смартфона. Возможность стала доступной сразу после начала полномасштабного вторжения России.

Инструкция для Android:

Перейдите в настройки вашего устройства.

Затем выберите меню SIM-карты и мобильные операторы (в зависимости от версии ОС название может отличаться).

Далее вам нужно найти пункт "Мобильные сети" или "Мобильные данные".

Отключите автоматическое определение сети. Через некоторое время устройство предложит подключиться к альтернативному оператору.

Инструкция для iOS:

Зайдите в настройки смартфона.

Перейдите в раздел "Сотовая связь".

Далее выберите параметр "Выбор сети".

Нажмите на ползунок автоматического выбора, чтобы появилась функция смены сети.

Тарифный план останется без изменений. Подключение к новому оператору влияет только на доступ к Интернету, возможность получать и отправлять сообщения и звонить по Сети.

Также существуют приложения, которые позволяют обмениваться информацией с друзьями и близкими даже при полном отключении вышек сотовых операторов от электроэнергии. Однако работают они только на небольшом расстоянии, поскольку для связи используют Bluetooth. Среди таких можно выделить:

Bridgefy — радиус действия до 100 м,

Walkie Talkie — до 100 м,

Briar — около 70 м.

Если финансовое положение позволяет, обратите внимание на Starlink от Илона Маска. Спутниковая тарелка от нового владельца Twitter позволяет забыть о любых проблемах со связью. Однако стоит такое удовольствие недешево. Сам терминал, как указано на сайте производителя, обойдется в $600. Еще примерно $75 придется ежемесячно платить за услуги.

[ + – ] Подключитесь к национальному роумингу, если ваш оператор не доступен Фото: Flickr

Что делать, если не работает отопление

Если отопление работает, но не в полную мощь, тогда подготовьте "локальные" зоны тепла и выявите холодные зоны. Для этого:

разместите термоотражающий материал за батареями, чтобы тепло от них возвращалось обратно в квартиру.

Утеплите входную дверь самодельным тамбуром. Для этого повесьте на потолке перед дверью плотные одеяла, которые будут препятствовать попаданию холодного воздуха.

Используйте грелки с солью, так как подсоленная вода лучше удерживает тепло.

Для безопасного обогрева свечи обязательно ставьте в емкость с водой, которая потушит их при падении.

Заклейте окна плотно прозрачным скотчем, чтобы не проникал холод.

Инструктор по адаптации к экстремальным условиям Глеб Скоробогатов рекомендует "отрепетировать" полный блэкаут, чтобы он не застал вас врасплох. Вот несколько рекомендаций от Глеба:

Подготовьте "тревожный чемоданчик" с расчетом на 72 ч: пара комплектов теплых вещей, запас еды с высоким содержанием глюкозы, вода, аптечка (перчатки — стерильные и нестерильные; йод, спирт; перекись водорода, хлоргексидин; бинты и вата; бактерицидные пластыри; обезболивающие и противоаллергенные препараты; антисептик; таблетки для обеззараживания воды; лекарства от головной боли, кашля.

Для освещения квартиры используйте светодиодные фонари. При этом луч следует направлять на потолок: свет будет рассеиваться и освещать всю комнату.

Заранее следует подготовить и воду, ведь ежедневно организму требуется до 3-х л жидкости. Инструктор предлагает приобрести портативный фильтр для воды. Обратите внимание на туристические модели. Такие очистители уничтожают до 99% водных бактерий, а ресурса может хватить на очистку до 1500 л воды.

Ранее мы сообщали о том, как наладить связь, если ваш мобильный оператор вне доступа. Тут могут помочь ваши родственники и друзья, которые находятся за границей.