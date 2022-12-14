Как выжить в условиях полного блэкаута и при этом оставаться на связи: несколько советов
Как подготовиться к тотальному блэкауту, и что делать при длительном отключении света, отсутствии мобильной связи и доступа к Интернету.
Отключение электроэнергии стало одновременно испытанием и вызовом для миллионов украинцев. Несмотря на активную работу энергетиков, телеком-специалистов, коммунальных служб, полноценно запустить энергосистему в ближайшем будущем вряд ли получится из-за продолжающихся обстрелов инфраструктуры.
Как подготовиться к отключению электроэнергии
О начале веерных отключений электроэнергии украинцы узнали в конце октября — к началу отопительного сезона. Связано это было с массированными ракетными обстрелами энергосистемы страны. Несмотря на работы по восстановлению инфраструктуры, уже скоро стало очевидным то, что света "на всех не хватит", и выживать придется в условиях новой реальности.
Временно снизить зависимость от электричества помогут:
- генератор;
- мобильная зарядная станция;
- бесперебойники с аккумуляторами;
- автомобильный инвертор;
- повербанк.
Обратите внимание, что устанавливать генераторы в квартирах не безопасно из-за вредных и токсичных газов, выделяемых во время их работы. Подключать установки к обычным розеткам в квартирах также нельзя, поскольку это может повредить электропроводку и спровоцировать возгорание. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, использование генераторов без соблюдения мер предосторожности уже привело к смерти более десяти человек. Поэтому генератор — это хороший вариант для владельцев частных домов.
Зарядить ноутбук или телефон помогут повербанки. Правда, не все они могут похвастаться большой емкостью своих аккумуляторов. Но для подстраховки, и особенно в дороге, — это незаменимый источник заряда.
Кроме того, на случай полномасштабного "затмения" власти подготовили и оборудовали "Пункты несокрушимости". Всего по стране их развернули около 4 тыс. Проверить наличие такого пункта в вашем городе или селе можно на карте. Кстати, для поиска по карте Интернет вовсе не обязателен. Просто установите бесплатные оффлайн-карты на ваше устройство и пользуйтесь ими даже при отсутствии доступа к Сети.
Как оставаться на связи без мобильной сети
При отсутствии сети оператора можно попробовать сменить сеть через настройки смартфона. Возможность стала доступной сразу после начала полномасштабного вторжения России.
Инструкция для Android:
- Перейдите в настройки вашего устройства.
- Затем выберите меню SIM-карты и мобильные операторы (в зависимости от версии ОС название может отличаться).
- Далее вам нужно найти пункт "Мобильные сети" или "Мобильные данные".
- Отключите автоматическое определение сети. Через некоторое время устройство предложит подключиться к альтернативному оператору.
Инструкция для iOS:
- Зайдите в настройки смартфона.
- Перейдите в раздел "Сотовая связь".
- Далее выберите параметр "Выбор сети".
- Нажмите на ползунок автоматического выбора, чтобы появилась функция смены сети.
Тарифный план останется без изменений. Подключение к новому оператору влияет только на доступ к Интернету, возможность получать и отправлять сообщения и звонить по Сети.
Также существуют приложения, которые позволяют обмениваться информацией с друзьями и близкими даже при полном отключении вышек сотовых операторов от электроэнергии. Однако работают они только на небольшом расстоянии, поскольку для связи используют Bluetooth. Среди таких можно выделить:
- Bridgefy — радиус действия до 100 м,
- Walkie Talkie — до 100 м,
- Briar — около 70 м.
Если финансовое положение позволяет, обратите внимание на Starlink от Илона Маска. Спутниковая тарелка от нового владельца Twitter позволяет забыть о любых проблемах со связью. Однако стоит такое удовольствие недешево. Сам терминал, как указано на сайте производителя, обойдется в $600. Еще примерно $75 придется ежемесячно платить за услуги.
Что делать, если не работает отопление
Если отопление работает, но не в полную мощь, тогда подготовьте "локальные" зоны тепла и выявите холодные зоны. Для этого:
- разместите термоотражающий материал за батареями, чтобы тепло от них возвращалось обратно в квартиру.
- Утеплите входную дверь самодельным тамбуром. Для этого повесьте на потолке перед дверью плотные одеяла, которые будут препятствовать попаданию холодного воздуха.
- Используйте грелки с солью, так как подсоленная вода лучше удерживает тепло.
- Для безопасного обогрева свечи обязательно ставьте в емкость с водой, которая потушит их при падении.
- Заклейте окна плотно прозрачным скотчем, чтобы не проникал холод.
Инструктор по адаптации к экстремальным условиям Глеб Скоробогатов рекомендует "отрепетировать" полный блэкаут, чтобы он не застал вас врасплох. Вот несколько рекомендаций от Глеба:
- Подготовьте "тревожный чемоданчик" с расчетом на 72 ч: пара комплектов теплых вещей, запас еды с высоким содержанием глюкозы, вода, аптечка (перчатки — стерильные и нестерильные; йод, спирт; перекись водорода, хлоргексидин; бинты и вата; бактерицидные пластыри; обезболивающие и противоаллергенные препараты; антисептик; таблетки для обеззараживания воды; лекарства от головной боли, кашля.
- Для освещения квартиры используйте светодиодные фонари. При этом луч следует направлять на потолок: свет будет рассеиваться и освещать всю комнату.
- Заранее следует подготовить и воду, ведь ежедневно организму требуется до 3-х л жидкости. Инструктор предлагает приобрести портативный фильтр для воды. Обратите внимание на туристические модели. Такие очистители уничтожают до 99% водных бактерий, а ресурса может хватить на очистку до 1500 л воды.
Ранее мы сообщали о том, как наладить связь, если ваш мобильный оператор вне доступа. Тут могут помочь ваши родственники и друзья, которые находятся за границей.