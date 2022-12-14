Як вижити в умовах повного блекауту й водночас лишатися на зв'язку: кілька порад

Як підготуватися до тотального блекауту і що робити під час тривалого відключення світла, відсутності мобільного зв'язку та доступу в інтернет.

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Відключення електроенергії стало одночасно випробуванням і викликом для мільйонів українців. Незважаючи на активну роботу енергетиків, телеком-фахівців, комунальних служб, повноцінно запустити енергосистему в найближчому майбутньому навряд чи вийде через обстріл інфраструктури.

Як підготуватися до вимкнення електроенергії

Про початок віялових відключень електроенергії українці дізналися наприкінці жовтня — до початку опалювального сезону. Пов'язано це було з масованим ракетним обстрілом енергосистеми країни. Незважаючи на роботи з відновлення інфраструктури, вже скоро стало очевидним те, що світла "на всіх не вистачить", і доведеться виживати в умовах нової реальності.

Тимчасово знизити залежність від електрики допоможуть:

Генератор. Мобільна зарядна станція. Безперебійники з акумуляторами. Автомобільний інвертор. Повербанк.

Зверніть увагу, що встановлювати генератори в квартирах небезпечно через шкідливі та токсичні гази, що виділяються під час їх роботи. Підключати установки до звичайних розеток у квартирах також не можна, оскільки це може пошкодити електропроводку та спровокувати спалах. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, використання генераторів без дотримання запобіжних заходів уже призвело до смерті понад десяти осіб. Тому генератор — це хороший варіант для власників приватних будинків.

Зарядити ноутбук або телефон допоможуть повербанки. Щоправда, не всі вони можуть похвалитися великою ємністю акумуляторів. Але для підстрахування, й особливо в дорозі, це незамінне джерело заряду.

Крім того, на випадок повномасштабного "затемнення" влада підготувала та обладнала "Пункти незламності". Всього по країні їх розгорнули приблизно 4 тис. Перевірити наявність такого пункту у вашому місті чи селі можна на карті. До речі, для пошуку на карті інтернет зовсім не обов'язковий. Просто встановіть безкоштовні офлайн-карти на ваш пристрій і користуйтеся ними навіть за відсутності доступу до мережі.

[ + – ] Саморобний повербанк Фото: Скрін відео

Як залишатися на зв'язку без мобільної мережі

За відсутності мережі оператора можна спробувати змінити мережу через налаштування смартфона. Можливість стала доступною відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Інструкція для Android:

Перейдіть до налаштувань пристрою.

Потім оберіть меню SIM-картки та мобільні оператори (залежно від версії ОС назва може відрізнятися).

Далі потрібно знайти пункт "Мобільні мережі" або "Мобільні дані".

Вимкніть автоматичне визначення мережі. Через деякий час пристрій запропонує підключитися до альтернативного оператора.

Інструкція для iOS:

Зайдіть в налаштування смартфона.

Перейдіть до розділу "Стільниковий зв'язок".

Далі виберіть "Вибір мережі".

Натисніть на повзунок автоматичного вибору, щоб з'явилася функція зміни мережі.

Тарифний план залишиться без змін. Підключення до нового оператора впливає лише на доступ в інтернет, можливість отримувати та надсилати повідомлення та дзвонити по мережі.

Також існують додатки, які дозволяють обмінюватися інформацією з друзями та близькими навіть за повного відключення вишок стільникових операторів від електроенергії. Однак вони працюють лише на невеликій відстані, оскільки для зв'язку використовують Bluetooth. Серед таких можна виділити:

Bridgefy — радіус дії до 100 м;

Walkie Talkie — до 100 м;

Briar — приблизно 70 м.

Якщо фінансове становище дозволяє, зверніть увагу на Starlink від Ілона Маска. Супутникова тарілка від нового власника Twitter дозволяє забути про будь-які проблеми зі зв'язком. Проте коштує таке задоволення недешево. Сам термінал, як зазначено на сайті виробника, коштуватиме $600. Ще приблизно $75 доведеться щомісяця платити за послуги.

[ + – ] Підключіться до національного роумінгу, якщо ваш оператор не доступний Фото: Flickr

Що робити, якщо не працює опалення

Якщо опалення працює, але не на повну потужність, підготуйте "локальні" зони тепла і знайдіть холодні зони. Для цього:

розмістіть термовідбивальний матеріал за батареями, щоб тепло від них поверталося назад у квартиру.

Утепліть вхідні двері саморобним тамбуром. Для цього повісьте на стелі перед дверима щільні ковдри, які перешкоджатимуть потраплянню холодного повітря.

Використовуйте грілки із сіллю, тому що підсолена вода краще утримує тепло.

Для безпечного обігріву свічки обов'язково ставте в ємність з водою, яка загасить їх у разі падіння.

Заклейте вікна щільно прозорим скотчем, щоб не проникав холод.

Інструктор з адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов рекомендує "відрепетирувати" повний блекаут, щоб він не застав вас зненацька. Ось кілька рекомендацій від Гліба:

Підготуйте "тривожну валізку" з розрахунком на 72 год: пара комплектів теплих речей, запас їжі з високим вмістом глюкози, вода, аптечка (рукавички — стерильні та нестерильні; йод, спирт; перекис водню, хлоргексидин; бинти та вата; бактерицидні пластири; та протиалергенні препарати, антисептик, таблетки для знезараження води, ліки від головного болю, кашлю).

Для освітлення квартири використовуйте світлодіодні ліхтарі. При цьому промінь варто спрямовувати на стелю: світло розсіюватиметься та освітлюватиме всю кімнату.

Наперед варто підготувати і воду, адже щодня організму потрібно до 3-х л рідини. Інструктор пропонує придбати портативний фільтр для води. Зверніть увагу на туристичні моделі. Такі очищувачі знищують до 99% водних бактерій, а ресурсу може вистачити на очищення до 1 500 л води.

Раніше ми повідомляли про те, як налагодити зв'язок, якщо ваш мобільний оператор поза межами доступу. Тут можуть допомогти ваші родичі та друзі, які перебувають за кордоном.