Ученые создали "живой" гаджет: устройство надо кормить овсом и поить водой (видео)

Изобретение работает благодаря одноклеточному организму, за которым пользователю приходится ухаживать для поддержания функционирования девайса.

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Ежегодно люди приобретают огромное количество электронных приборов, а устаревшие или сломанные чаще всего выбрасывают. Подобное легкомысленное отношение к технике навело ученых из Чикагского университета на мысль провести любопытный эксперимент, пишет techxplore.com.

Исследователи решили использовать слизистую плесень (Physarum polycephalum), которая запускает датчик сердечного ритма и питает его энергией во время движения. Таким образом, чтобы продолжать пользоваться гаджетом, пользователь вынужден ухаживать за плесенью, ведь если с ней что-то случится, датчик прекратит отображать показания.

Участники эксперимента сообщили, что устройство вызывало у них чувство привязанности и ответственности за жизнь одноклеточного организма. Нормальная работа датчиков полностью зависела от регулярной подачи еды и воды.

Как работает гаджет с плесенью

Слизистая плесень физически передает энергию к датчику сердечного ритма, расположенному под экраном устройства. Проще говоря, она является живой заменой проводу и по мере движения от одного магнита к другому образует электрическую цепь. Пользователю же нужно всего лишь заботиться о ней и во время "подкармливать": давать овес каждые два дня, поить водой из пипетки 1-2 раза в день. Если этого не делать, одноклеточное "уснет", что приведет к распаду цепи и прекращению работы девайса.

На "ремонт" может уйти несколько дней — достаточно снова покормить и напоить водой "источник энергии". Интересно, что разбудить его можно и через продолжительный период времени, поскольку в состоянии спячки организм может существовать месяцы и даже годы.

Как проходил эксперимент со слизистой плесенью

Участники эксперимента носили смарт-часы в течение двух недель. Первая ушла на выращивание плесени внутри пластикового резервуара, который подсоединяется к датчику. На второй неделе юзеров попросили прекратить подачу корма и воды, что привело к остановке функционирования организмов, а самих участников — в замешательство и беспокойство.

На протяжении исследования добровольцы описывали свои ощущения. В итоге выяснилось, что они начинали испытывать привязанность к своим часам, относились к ним, как к домашним животным, а некоторые даже придумывали им имена.

Саму плесень ученые разместили в левой части резервуара, а корм для нее нужно было класть в отсек справа. Как оказалось в ходе другого исследования, слизистая плесень отлично ориентируется в пространстве для поиска пищи, несмотря на отсутствие мозгового центра: организм улавливает химические сигналы и двигался по направлению к еде.