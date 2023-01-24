В Кремле боятся украинских дронов: эксперт раскрыл причины (видео)

Ян Матвеев допускает, что украинцы или россияне-оппозиционеры могут запустить БПЛА по Москве.

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В Кремле серьезно опасаются удара беспилотниками по Москве, предпринимая меры для защиты от атак с воздуха. Военный аналитик Ян Матвеев прокомментировал ситуацию в интервью YouTube-каналу "Навальный LIVE".

Он уверен, что украинские войска могут нанести удар по Москве, учитывая удары по аэродромам на территории России. "Дальности хватает", — отметил аналитик. Неизвестно, есть ли в арсенале Украины еще такие дальнобойные беспилотники, но украинцы заявили о разработке новых. Как считает Ян Матвеев, украинским инженерам вполне по силам разработать такие ударные аппараты.

"Это совершенно не сложно, какой-нибудь аналог "Байрактара", но покрупнее и с большим запасом топлива, который на не очень высокой скорости преодолеет большое расстояние и долетит, например, до Москвы", — отметил он.

Ян Матвеев предположил, что размещение комплексов ПВО в российской столице предназначено для защиты не только от дальнобойных БПЛА, запускаемых с территории Украины, но и от дронов ближнего действия. По его словам, украинские диверсионные группы уже несколько раз запускали беспилотники изнутри России, например, при атаке аэродрома в Пскове.

"Легко можно допустить, что украинцы с небольшими дронами ближнего действия подойдут к Москве или запустят из самой Москвы, таким образом проведут разведку над Кремлем или устроят диверсию", — высказался аналитик.

Ян Матвеев не исключает, что атаки могут нанести не только украинцы, но и российские граждане. Он обратил внимание: многие россияне не поддерживают войну и выступают против президента Владимира Путина, поэтому способны запустить дроны. Чиновники в Кремле и руководство армии РФ сильно опасаются такого сценария, осознавая угрозу со стороны беспилотников

"Да, над Кремлем действуют "глушилки", но есть дроны, способные их преодолевать. Безусловно, для Путина, для российской армии, для Кремля будет целой катастрофой, если произойдет атака на сам Кремль, если появятся кадры, как какой-нибудь дрон, пусть небольшой, врезается в Спасскую башню. Возможно, он не нанесет серьезного ущерба, никого не убьет, наверное, невозможно с помощью дрона убить конкретно Путина, но самой картинки дрона, запущенного украинцами либо людьми, которые сочувствуют Украине, и падающего на Кремль, они хотят избежать, поэтому перестраховываются", — объяснил Ян Матвеев.

19 января появилась информация о размещении комплексов ПВО на крышах административных зданий в Москве. К примеру, на Третьем доме Минобороны поставили комплексы "Панцырь-С1".

По данным Bloomberg, Россия усиливая ПВО в Москве, опасаясь украинских дронов. Россияне активно перестраивают свою защиту после ударов по военным авиабазам в Саратове и Рязани.

В средине января "Укроборонпром" сообщил об успешных испытаниях нового ударного дрона с дальностью полета 1000 км. Разработчики держат характеристики летательного аппарата в секрете, однако военный эксперт Олег Жданов предполагает, что он сможет не только наносить ударов в глубине России, но и возвращаться обратно.