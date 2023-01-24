У Кремлі бояться українських дронів: експерт розкрив причини (відео)

Ян Матвеєв припускає, що українці чи росіяни-опозиціонери можуть запустити БПЛА по Москві.

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У Кремлі серйозно побоюються удару безпілотниками по Москві, вживаючи заходів для захисту від атак із повітря. Військовий аналітик Ян Матвеєв прокоментував ситуацію в інтерв'ю YouTube-каналу "Навальний LIVE".

Він упевнений, що українські війська можуть завдати удару по Москві, враховуючи удари по аеродромах на території Росії. "Далекості вистачає", — зазначив аналітик. Невідомо, чи є в арсеналі України такі далекобійні безпілотники, але українці заявили про розробку нових. Як вважає Ян Матвеєв, українським інженерам цілком під силу розробити такі ударні апарати.

"Це зовсім не складно, якийсь аналог "Байрактара", але більший і з великим запасом палива, який на не дуже високій швидкості подолає велику відстань і долетить, наприклад, до Москви", — зазначив він.

Ян Матвеєв припустив, що розміщення комплексів ППО в російській столиці призначене для захисту не тільки від далекобійних БПЛА, що запускаються з території України, а й від ближньої дії дронів. За його словами, українські диверсійні групи вже кілька разів запускали безпілотники зсередини Росії, наприклад, під час атаки аеродрому в Пскові.

"Легко можна припустити, що українці з невеликими дронами ближньої дії підійдуть до Москви або запустять із Москви, таким чином проведуть розвідку над Кремлем або влаштують диверсію", — висловився аналітик.

Ян Матвеєв не виключає, що атаки можуть завдати не лише українці, а й російські громадяни. Він звернув увагу: багато росіян не підтримують війну та виступають проти президента Володимира Путіна, тому здатні запустити дрони. Чиновники в Кремлі та керівництво армії РФ сильно побоюються такого сценарію, усвідомлюючи загрозу з боку безпілотників

"Так, над Кремлем діють "глушилки", але є дрони, здатні їх долати. Безумовно, для Путіна, для російської армії, для Кремля буде цілою катастрофою, якщо відбудеться атака на сам Кремль, якщо з'являться кадри, як якийсь дрон, нехай невеликий, врізається в Спаську вежу, можливо, він не завдасть серйозної шкоди, нікого не вб'є, напевно, неможливо за допомогою дрона убити конкретно Путіна, але самої картинки дрона, запущеного українцями або людьми, які співчувають Україні, і коли він падає на Кремль, вони хочуть уникнути, тому перестраховуються", — пояснив Ян Матвеєв.

19 січня з'явилася інформація про розміщення комплексів ППО на дахах адміністративних будівель у Москві. Наприклад, на Третьому будинку Міноборони поставили комплекси "Панцир-С1".

За даними Bloomberg, Росія посилює ППО в Москві, побоюючись українських дронів. Росіяни активно перебудовують свій захист після ударів по військових авіабазах у Саратові та Рязані.

У середині січня "Укроборонпром" повідомив про успішні випробування нового ударного дрона з дальністю польоту 1000 км. Розробники тримають характеристики літального апарату в секреті, проте військовий експерт Олег Жданов припускає, що він зможе не лише завдавати ударів у глибині Росії, а й повертатися назад.