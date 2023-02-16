"Я не приношу извинений": Байден отреагировал на сбитие летающих шаров над США (видео)
По словам американского президента, ничто не указывает на то, что сбитые воздушные шары являлись частью шпионской программы Китая.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что сбитые аэростаты в небе США не связанны со шпионской программой Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 16 февраля, в ходе брифинга в Белом доме.
"Текущая оценка разведки заключается в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", — сказал Байден.
Американский президент заявил, что он поручил своему советнику по национальной безопасности возглавить общеправительственные усилия по безопасному устранению объектов в воздушном пространстве.
Байден изложил 4 меры по дальнейшему отслеживанию объектов в воздушном пространстве США:
- США составят более точную опись беспилотных воздушных объектов над воздушным пространством страны и обеспечат ее "доступность и актуальность".
- Соединенные Штаты примут меры по улучшению своих возможностей по обнаружению беспилотных объектов.
- Чиновники обновят правила и нормы запуска и обслуживания беспилотных объектов над территорией США.
- Государственный секретарь Энтони Блинкен возглавит усилия по содействию "установлению общих глобальных норм в этом во многом нерегулируемом пространстве".
При этом президент Джо Байден планирует в будущем поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Отметим, что Байден не уточнил, когда состоится потенциальная встреча двух лидеров.
"Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не стремимся к новой холодной войне. Но я не приношу никаких извинений, и мы будем конкурировать", — заявил Байден.
Лидер США также добавил, что недавние инциденты подчеркивают важность "поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными профессионалами".
Вторжение воздушного шара авиапространство США: хронология событий
Американские СМИ 3 февраля сообщили о полете неизвестного воздушного шара в воздушном пространстве США. Его маршрут пролегал над штатом Монтана, где находятся шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США. В Пентагоне предположили, что аэростат принадлежит Китаю и запущен в разведывательных целях. Воздушный шар отслеживали в течение нескольких дней, пока он пролетал над северной частью Соединенных Штатов.
Сообщалось, что из-за инцидента с аэростатом, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отложил ранее запланированный визит в Пекин.
4 февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и оказался над Атлантическим океаном, где истребители его уничтожили по приказу президента Джо Байдена. Примечательно, что самолеты два дня сопровождали аэростат в небе над США.
10 февраля США ввели санкции против Китая из-за вторжения воздушного шара. Министерство торговли наложили ограничения на пять компаний и один институт, которые связывают с китайской государственной программой по разработке аэростатов.
12 февраля китайская государственная газета Global Times сообщила о том, что в провинции Шаньдунь, над водами Желтого моря, обнаружен "неопознанный летающий объект", который военные готовятся сбить.