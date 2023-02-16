"Я не приношу извинений": Байден отреагировал на сбитие летающих шаров над США (видео)

По словам американского президента, ничто не указывает на то, что сбитые воздушные шары являлись частью шпионской программы Китая.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что сбитые аэростаты в небе США не связанны со шпионской программой Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 16 февраля, в ходе брифинга в Белом доме.

"Текущая оценка разведки заключается в том, что эти три объекта, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, рекреационными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования", — сказал Байден.

Американский президент заявил, что он поручил своему советнику по национальной безопасности возглавить общеправительственные усилия по безопасному устранению объектов в воздушном пространстве.

Байден изложил 4 меры по дальнейшему отслеживанию объектов в воздушном пространстве США:

США составят более точную опись беспилотных воздушных объектов над воздушным пространством страны и обеспечат ее "доступность и актуальность".

Соединенные Штаты примут меры по улучшению своих возможностей по обнаружению беспилотных объектов.

Чиновники обновят правила и нормы запуска и обслуживания беспилотных объектов над территорией США.

Государственный секретарь Энтони Блинкен возглавит усилия по содействию "установлению общих глобальных норм в этом во многом нерегулируемом пространстве".

При этом президент Джо Байден планирует в будущем поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Отметим, что Байден не уточнил, когда состоится потенциальная встреча двух лидеров.

"Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не стремимся к новой холодной войне. Но я не приношу никаких извинений, и мы будем конкурировать", — заявил Байден.

Лидер США также добавил, что недавние инциденты подчеркивают важность "поддержания открытых линий связи между нашими дипломатами и военными профессионалами".

Вторжение воздушного шара авиапространство США: хронология событий

Американские СМИ 3 февраля сообщили о полете неизвестного воздушного шара в воздушном пространстве США. Его маршрут пролегал над штатом Монтана, где находятся шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США. В Пентагоне предположили, что аэростат принадлежит Китаю и запущен в разведывательных целях. Воздушный шар отслеживали в течение нескольких дней, пока он пролетал над северной частью Соединенных Штатов.

Сообщалось, что из-за инцидента с аэростатом, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отложил ранее запланированный визит в Пекин.

4 февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и оказался над Атлантическим океаном, где истребители его уничтожили по приказу президента Джо Байдена. Примечательно, что самолеты два дня сопровождали аэростат в небе над США.

10 февраля США ввели санкции против Китая из-за вторжения воздушного шара. Министерство торговли наложили ограничения на пять компаний и один институт, которые связывают с китайской государственной программой по разработке аэростатов.

12 февраля китайская государственная газета Global Times сообщила о том, что в провинции Шаньдунь, над водами Желтого моря, обнаружен "неопознанный летающий объект", который военные готовятся сбить.