"Я не приношу вибачень": Байден відреагував на збиття куль, що літають над США (відео)
За словами американського президента, ніщо не вказує на те, що збиті повітряні кулі були частиною шпигунської програми Китаю.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що збиті аеростати в небі США не пов'язані зі шпигунською програмою Китаю. Про це американський лідер повідомив у четвер, 16 лютого, під час брифінгу в Білому домі.
"Поточна оцінка розвідки полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", — сказав Байден.
Американський президент заявив, що він доручив своєму раднику з національної безпеки очолити загальноурядові зусилля щодо безпечного усунення об'єктів у повітряному просторі.
Байден виклав 4 заходи щодо подальшого відстеження об'єктів у повітряному просторі США:
- США складуть більш точний опис безпілотних повітряних об'єктів над повітряним простором країни та забезпечать її "доступність та актуальність";
- Сполучені Штати вживатимуть заходів щодо покращення своїх можливостей щодо виявлення безпілотних об'єктів;
- чиновники оновлять правила та норми запуску й обслуговування безпілотних об'єктів над територією США;
- державний секретар Ентоні Блінкен очолить зусилля щодо сприяння "встановленню загальних глобальних норм у цьому багато в чому нерегульованому просторі".
При цьому президент Джо Байден планує надалі поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зазначимо, що Байден не уточнив, коли відбудеться потенційна зустріч двох лідерів.
"Ми прагнемо конкуренції, а не конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми конкуруватимемо", — заявив Байден.
Лідер США також додав, що нещодавні інциденти наголошують на важливості "підтримання відкритих ліній зв'язку між нашими дипломатами та військовими професіоналами".
Вторгнення повітряної кулі в авіапростір США: хронологія подій
Американські ЗМІ 3 лютого повідомили про політ невідомої повітряної кулі у повітряному просторі США. Його маршрут пролягав над штатом Монтана, де розташовані шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США. У Пентагоні припустили, що аеростат належить Китаю і запущений з розвідувальною метою. Повітряну кулю відстежували протягом кількох днів, поки вона пролітала над північною частиною Сполучених Штатів.
Повідомлялося, що через інцидент з аеростатом державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відклав раніше запланований візит до Пекіна.
4 лютого США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами й опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена. Цікаво, що літаки два дні супроводжували аеростат у небі над США.
10 лютого США ввели санкції проти Китаю через вторгнення повітряної кулі. Міністерство торгівлі наклали обмеження на п'ять компаній та один інститут, які пов'язують з китайською державною програмою з розробки аеростатів.
12 лютого китайська державна газета Global Times повідомила про те, що в провінції Шаньдунь, над водами Жовтого моря, виявлено "невідомий літальний об'єкт", який військові готуються збити.