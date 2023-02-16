"Я не приношу вибачень": Байден відреагував на збиття куль, що літають над США (відео)

За словами американського президента, ніщо не вказує на те, що збиті повітряні кулі були частиною шпигунської програми Китаю.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що збиті аеростати в небі США не пов'язані зі шпигунською програмою Китаю. Про це американський лідер повідомив у четвер, 16 лютого, під час брифінгу в Білому домі.

"Поточна оцінка розвідки полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", — сказав Байден.

Американський президент заявив, що він доручив своєму раднику з національної безпеки очолити загальноурядові зусилля щодо безпечного усунення об'єктів у повітряному просторі.

Байден виклав 4 заходи щодо подальшого відстеження об'єктів у повітряному просторі США:

США складуть більш точний опис безпілотних повітряних об'єктів над повітряним простором країни та забезпечать її "доступність та актуальність";

Сполучені Штати вживатимуть заходів щодо покращення своїх можливостей щодо виявлення безпілотних об'єктів;

чиновники оновлять правила та норми запуску й обслуговування безпілотних об'єктів над територією США;

державний секретар Ентоні Блінкен очолить зусилля щодо сприяння "встановленню загальних глобальних норм у цьому багато в чому нерегульованому просторі".

При цьому президент Джо Байден планує надалі поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зазначимо, що Байден не уточнив, коли відбудеться потенційна зустріч двох лідерів.

"Ми прагнемо конкуренції, а не конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми конкуруватимемо", — заявив Байден.

Лідер США також додав, що нещодавні інциденти наголошують на важливості "підтримання відкритих ліній зв'язку між нашими дипломатами та військовими професіоналами".

Вторгнення повітряної кулі в авіапростір США: хронологія подій

Американські ЗМІ 3 лютого повідомили про політ невідомої повітряної кулі у повітряному просторі США. Його маршрут пролягав над штатом Монтана, де розташовані шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США. У Пентагоні припустили, що аеростат належить Китаю і запущений з розвідувальною метою. Повітряну кулю відстежували протягом кількох днів, поки вона пролітала над північною частиною Сполучених Штатів.

Повідомлялося, що через інцидент з аеростатом державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відклав раніше запланований візит до Пекіна.

4 лютого США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами й опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена. Цікаво, що літаки два дні супроводжували аеростат у небі над США.

10 лютого США ввели санкції проти Китаю через вторгнення повітряної кулі. Міністерство торгівлі наклали обмеження на п'ять компаній та один інститут, які пов'язують з китайською державною програмою з розробки аеростатів.

12 лютого китайська державна газета Global Times повідомила про те, що в провінції Шаньдунь, над водами Жовтого моря, виявлено "невідомий літальний об'єкт", який військові готуються збити.