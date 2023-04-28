"Пиксели-шпионы" и "злые печенья": почему в интернете нас преследует одинаковая реклама

Маркетинговые компании и сайты собирают и отслеживают все наши действия с помощью уникальных веб-инструментов. Насколько это грозит вашей конфиденциальности?

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"Загуглив" несколько раз интересующий вас продукт или услугу вы потом долгое время будете замечать на сайтах или в соцсетях баннеры похожей тематики. Все благодаря целому набору инструментов, с помощью которых и владельцы сайтов и ИТ-гиганты отслеживают все ваши действия, зарабатывая продажей статистики заинтересованным маркетинговым компаниям.

Редакция Фокуса при помощи специалистов из организации Privacyinternational расскажет простым языком, как рекламодатели узнают о ваших интересах и насколько это на самом деле опасно.

Интернет-трекеры

Этим общим термином именуется широкий спектр инструментария для отслеживания действий пользователей в сети. Наиболее распространенные трекеры делятся данными с крупными технологическими компаниями, такими как Google Alphabet, Facebook, Twitter, LinkedIn или Amazon. Есть и отдельные маркетинговые фирмы, например, AdTech и многие другие.

Разработчики веб-сайтов и приложений добровольно интегрируют эти трекеры в свои продукты по целому ряду причин. Например, для отслеживания отчетов о сбоях, измерения вовлеченности пользователей (аналитика) или для подключения своего приложения к социальным сетям (например, позволяя пользователям делиться фотографиями на Facebook из приложения). Но основной причиной, конечно же, являются деньги – владельцы сайтов и приложений получать доход за счет монетизации пользовательских данных и показа целевой рекламы.

Будучи зарегистрированным в какой-либо соцсети и переходя на другие веб-сайты (даже выйдя из учетной записи) вы все равно постоянно оставляете свой след — все собирается в единый профиль пользователя. За вами словно тянется дорожка, которую отслеживают маркетологи. Они тщательно изучают ваши интересы, чтобы показывать вам "целевую рекламу", ведь именно тематическая реклама может вас заинтересовать.

Каждый лайк и отметка геолокации служит сигналом рекламодателеям - человеку нужен именно этот продукт или услуга. Фото: Getty

"Злые печенья" – постоянные спутники браузера

Ваш браузер моментально обзаведется файлами cookie (печеньями) после захода на любой из интернет-сайтов. Эти небольшие файлы будут храниться на вашем компьютере или смартфоне причем не всегда доставляя проблемы. Зачастую эти "печенья" действительно "не злые", а помогают вам быстрее заходить на сайты, на которых требуется вводить логин и пароль, а так же необходимы для интернет-магазинов, чтобы в вашей корзине отображался выбранный товар, даже если вы случайно покинете страницу с выбранным продуктом.

Но чаще всего файлы cookie используются в качестве инструмента слежки. "Печенья" можно синхронизировать и связывать между собой на разных устройствах и в разных браузерах, чтобы получить ваш "маркетинговый портрет".

Для этой цели файлы cookie содержат уникальный идентификатор, короткую строку цифр, которая может однозначно идентифицировать именно вас. Этот уникальный идентификатор позволяет корпорациям (тому же Google) узнавать вас в интернете и день за днем ​​обновлять ваш профиль. Сегодня целые компании специализируются на "синхронизации файлов cookie" — практике связывания разных файлов cookie из разных браузеров и устройств в полный и единый профиль человека.

Некоторые сайты позволяют настраивать cookie - в этом случае уберите в их настройках информацию о привязке к соцсетям. Фото: Getty

Личный цифровой отпечаток

Некоторые веб-сайты используют информацию, которую автоматически передает ваш браузер, для создания уникального цифрового отпечатка, который идентифицирует вас. Многие браузеры обмениваются информацией с веб-сайтами, которые могут отличить конкретно ваш браузер от других, получив IP-адрес, версию браузера, операционной системы (эти два идентификатора обычно называются пользовательским агентом), данные о надстройках, разрешении экрана и так далее. Таким образом, вас можно отслеживать в интернете без использования пикселей или файлов cookie.

Вы всегда оставляете цифровой отпечаток посещая интернет Фото: Getty

Пиксели отслеживания

Один из самых удивительных и неожиданных инструментов слежения за интересами пользователя в сети. Пиксель отслеживания — это крошечное невидимое изображение размером с пиксель, которое встраивается в веб-сайты, приложения и электронные письма (например, в информационные бюллетени). Всякий раз, когда вы открываете сайт или электронное письмо, содержащее пиксель отслеживания, вы автоматически загружаете этот пиксель, размещенный на внешнем сервере.

Например, Facebook со встроенным пикселем автоматически отправляет информацию о вас на серверы корпорации, сообщая ваш IP-адрес, точную страницу (или часть страницы), которую вы просматриваете, и многое другое.

Это действительно уникальный инструмент, который помогает маркетологам и владельцам сайта определить – какая именно информация или часть интерфейса вас больше всего заинтересовали. Например, собирается статистика, как часто пользователи обращали внимание на ту или иную рубрику с продуктами или услугой, не просто кликая мышкой, но даже подводя к ней курсор.

Вот так настраивается пискль отслеживания в одной из рекламных админок Фото: Соцсети

SDK – инструменты разработки с подвохом

Создавая свое приложение, программист должен иметь возможность четкой и беспроблемной его интеграции в операционную систему или же интеграцию с каким-либо сервисом.

ИТ-гиганты очень заинтересованы в том, чтобы все больше и больше программистов наполняли их магазины приложений своими продуктами. Для этого они предоставляют им SDK – удобный инструментарий для разработки.

Конечно же, корпорации тратят множество ресурсов на создание этих инструментов, включая большую зарплату собственным программистам, которые их "пишут". Но все стороны получают свою выгоду: программисты – удобный инструмент, а корпорации – расширение магазинов приложений и, как следствие, приток пользователей, которых можно отслеживать и показывать им персонифицированную рекламу.

Грубо говоря, Facebook бесплатно предлагает программистам свой SDK, который позволяет создать приложение, идеально интегрируемое с этой соцсетью. В то же время полученный продукт будет делиться данными об использовании приложения с Facebook.

Большинство SDK-инструментов содержат сторонние трекеры, как и продукты, созданные с их помощью.

Инструменты разработчиков так же помогают корпорациям следить за пользователями. Фото: Соцсети

Насколько все это опасно для приватности

Автор считает, что вообще не опасно. Многие почему-то уверены, что их унылая и однообразная жизнь хоть кого-то интересует. Любители теорий "тотального контроля" считают, что у корпораций есть целые списки и досье с их личными данными, но на самом деле это не так.

Для работы систем сбора подобной статистики и последующего анализа лучше всего подходит хаотичный безликий набор цифр и обозначений каждому профилю, а не имена и фамилии. Вы действительно "безлики" в системе сбора данных. Кроме подсовывания вам тематической рекламы или услуг другой персонификации вы не дождетесь.

Многих действительно может напрягать сама возможность отслеживания действий, но если вы не международный террорист или известный политик, то вряд ли кого-то вообще заинтересует ваше увлечение блинчиками, котиками и предпочтениями в стиле одежды кроме рекламодателей.

Конечно, никто не отменяет принцип интернет гигиены, который заключается в нулевой публикации действительно личных данных о себе (номера паспорта, адрес проживания, ИИН, данные кредитной карты). Не стоит разбрасываться этим по всему интернету и даже лучше не оставлять фотографии паспорта в своем же мессенджере Telegram, например.

Самая интимная из сфер жизни человека – здоровье. Не забывайте осуществлять поиск лекарств или медицинских услуг в "Приватном режиме" браузера. Это не спасет вас от слежки Google или Microsoft, но остальные маркетинговые компании не будут в курсе ваших проблем со здоровьем.

Старайтесь не публиковать в открытом доступе свои семейные, а уж тем более интимные фото, информацию о детях или отношения в семье. Истина где-то посередине: между удобством и полной паранойей есть четкая грань — интернет гигиена.

Четко осознавайте: какими данными можно, а какими категорически нельзя делиться в интернете. Фото: Barry Loo

На самом деле, по-настоящему ваши персональные данные утекают из государственных органов. Раньше диски с базами данных продавали в Киеве на всем известном книжном рынке "Петровка", а сейчас, при желании, все это доступно в даркнете или закрытых хакерских каналах.

Согласитесь, куда лучше видеть рекламу, которая однозначно вам будет интересна, чем, как в старые добрые нулевые, повсеместный спам с "чудо-таблетками для мужчин".

Правда и у персонифицированной рекламы есть недостаток – если вы используете одну и ту же учетную запись, например на Aliexpress, с близким человеком. Тогда вместо приятных предметов декора вам будут сыпаться предложения купить аксессуары для автомобиля или наоборот. Кстати, таким образом некоторые узнавали, что их вторая половинка собирается подарить им на праздник или наоборот, о чем мечтает. Так что использование совместной учетной записи тоже имеет свои преимущества.

Я все равно верю в теорию тотального контроля

Хорошо, это ваше незыблемое право как свободного человека. В этом случае вам следует использовать блокировщики рекламы и отслеживания в сети. Например, популярные расширения uBlock или AdBlock для вашего любимого браузера защищать вас от потока рекламы. В браузере настройте запрет на установку cookie (хотя это не спасет от самого Google). Но тогда приготовьтесь столкнуться с неудобствами при посещении некоторых сайтов (придется постоянно перелогиниваться или следить за тем, чтобы не уйти со страницы с выбранными товарами), а некоторые сайты вообще откажутся работать.

Настройти свой браузер на запрет cookie, но готовьтесь столкнуться с неудобствами. Фото: Скриншот

В идеале можете установить расширение NoScript, которое вообще "отрубит" всех шпионов с посещаемых веб-страниц. Правда, тогда вам нужно будет вручную активировать большинство активных элементов на страницах (кнопки нажатия, например, или формы заполнения).

Если хотите, то можете выбрать приватный браузер под свои потребности - их сейчас множество. Фото: Соцсети

Можете даже для каких-то "секретных дел" (но без нарушения УК, конечно же) использовать браузеры, которые созданы для обеспечения приватности. Например, этот сайт постоянно проводит тестирование браузеров на соблюдение условий приватности и вы можете подобрать подходящий именно вам.

Так же не лишним будет использование VPN, если хотите, чтобы о ваших перемещениях в интернете не знал ваш родной провайдер.

Ранее Фокус писал, что на Херсонщине задержали киберпреступника, который торговал личными данными украинцев.