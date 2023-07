Людям это нужно: разработчики игр раскрыли, как и почему обманывают геймеров

Многие студии намеренно замедляют полосу загрузку или делают ее прерывистой, ведь плавная вызывает у людей неприятные ощущения.

Related video

Разработчики признались, что полоса загрузки в видеоиграх всегда лжет вместо того, чтобы показывать реальный прогресс. Об этом пишет портал Games Radar.

28 июня комик Аласдер Беккет-Кинг опубликовал в Twitter шутливый пост о том, что разработчикам необходимо сделать полосу с плавным движением, которая отображает точное время загрузки во время игр. По мнению юмориста, лишь после этого можно перейти к более сложным вещам, таким как графика и физика движений.

Майк Битхелл, известный созданием таких игр, как Thomas Was Alone, John Wick Hex, Subsurface Circular и Volume, в комментарии признался, что на самом деле игроки не доверяют плавной полосе загрузки и больше верят, когда процесс идет с паузами и скачками.

"Я работал над играми, в которых мы искусственном их имитировали", — отметил инди-разработчик.

Сооснователь игровой студии Vlambeer Рами Исмаил подтвердил словам Майка Битхелла и отметил, что это не шутка. Он сам работал над проектами, где умышленно изменяли скорость полосы загрузки.

Экран загрузки в игре Valorant Фото: ABC

"Я никогда не работал над игрой, в которой не было фальшивой полосы загрузки. Настоящие вызывают тревогу", — добавил Рауль Рубио Мунаррис из студии Tequila Works, работающей над проектами Sexy Brutale и Song of Nunu: A League of Legends Story.

Владимир Богданич из хорватской студии Under the Stairs (платформер Eyes in the Dark) поделился, что вместе с коллегами специально добавили загрузочный экран и 5-секундную паузу там, где уровень загружался мгновенно. Все это нужно для того, чтобы игрок получил приятный глазу переход между локациями.

А вот создатель Lemmings и оригинальной Grand Theft Auto Майк Дейли в Twitter заявил, что всегда пытался сделать индикатор загрузки максимально плавным и соответствующим действительности. Все дело в том, что сам разработчик всегда ненавидел окна, в которых процесс зависал на 20%, а затем перескакивал на 100%.

Ранее писали, как cо временем деформируются тела любителей видеоигр. Известный стример с ником Curtoss обрил волосы и обнаружил на своем черепе вмятину, которая образовалась из-за длительного ношения наушников.

Писали также, что морской лев из ВМС США смог освоить видеоигры. Питомец по кличке Спайк понял, как управлять объектами на экране, нажимая кнопки своим носом.