Украинцы научили дроны опознавать технику ВС РФ: как работает ИИ Horus

Приложение для беспилотников позволяет отличать друг от друга танки, БМП и БМД по размеру дула.

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Львовские студенты-первокурсники разработали приложение HORUS, которое помогает украинским военным идентифицировать бронетехнику российских оккупантов. Об этом пишет медиа dev.ua.

Приложение может "различать" военную технику ВС РФ с помощью искусственного интеллекта. Над его созданием работала команда студентов Львовского национального университета имени Ивана Франко во главе с Максимом Радченко. Он рассказал журналистам, по какому алгоритму работает HORUS.

По его словам, приложение сканирует обнаруженную бронетехнику противника, а искусственный интеллект анализирует полученные данные — соотношение ширины к длине, толщину и форму дула (передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия, — ред.), а также расположение лобовой части машины относительно корпуса. По совокупности этих данных HORUS выдает ответ о том, какую технику он заметил. Таким образом приложение может отличать друг от друга танки, боевые машины пехоты и боевые машины десанта. Кроме данных об идентифицированной технике, эта программа передает также и координаты объекта, который она обнаружила.

Разработку украинских студентов операторы беспилотных летальных аппаратов уже успели протестировать в условиях реальных боевых действий и остались довольны. В свою очередь разработчики планируют усовершенствовать свое изобретение: в базу данных хотят добавить больше видов техники, а также "научить" ИИ более точно определять координаты.

Так работает приложение HORUS, которое создали студенты-первокурсники

Напомним, в Украине создали компактный дрон-детектор, который защищает от вражеских БПЛА. Дрон-детектор вовремя обнаруживает беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы.

Также медиа сообщали о том, что украинец создал приложение, которое спасло ему жизнь. Три года разработчик стеснялся показывать проект публично, но теперь разместил его в открытом доступе надеясь, что другие программисты помогут его доработать.