Хакеры из РФ пообещали придерживаться "Женевского кодекса кибервойны": что известно

Несмотря на то, что одна из хакерских групп согласилась следовать новому своду киберправил, на выходных она заявила, что начала атаку на сайт королевской семьи в Британии.

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Украинские и российские хакеры договорились снизить уровень кибератак и соблюдать новый свод правил, называемый Женевским кодексом кибервойны. Об этом сообщает британское Express.

Как пишет издание, подобное стремление урегулировать деятельность тысяч людей, входящих в патриотические кибергруппы, изначально было сочтено невозможным. Критика этих действий усугубилась после того, как ряд активистов заявили, что не будут соблюдать правила. Однако две крупнейшие группы хакеров, участвовавшие в войне против Украины, пообещали деэскалацию кибератак, особенно если это касается гражданских объектов и мирного населения.

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"После вторжения в Украину наблюдался постоянный поток разрушительных кибератак на государственные службы как в Украине, так и в России с различной степенью воздействия. Группы хактивистов использовали в основном простые формы кибератак, но успешно на время нарушали работу банков, компаний, аптек, больниц, железнодорожных сетей и гражданских государственных услуг для граждан Украины и России", — пишет ВВС News, предваряя интервью с лидером печально известной пророссийской хакерской группы Killnet.

Как отмечает издание, не имея особых целей в правительстве и армии, хакеры, тем не менее, наслаждались тем, что провоцировали трения в обществе для продвижения своих интересов, часто собирая гневные посты в социальных сетях от тех, кто пострадал от их хакерских атак.

Хакерская группа Killnet — что важно знать

Killmilk, как его называют, основал группу Telegram для Killnet вскоре после вторжения в Украину. Сейчас у этой группы 90 000 подписчиков. Группу обвиняли в тесных связях с Кремлем, но она всегда это отрицала.

В апреле Национальный центр кибербезопасности Великобритании назвал такие группы, как Killnet, новой угрозой, с которой сталкиваются союзники Украины, предупредив британские предприятия о росте атак с их стороны. Однако сейчас чиновники верят, что если Killnet сдержит свое слово, то кибератаки на гражданские объекты, в том числе на объекты союзников Украины, прекратятся.

В беседе с BBC лидер Killnet заявил, что он "согласен с условиями и правилами Красного Креста, и пусть это станет первым шагом от Killnet к миру".

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ИТ-армия Украины также заявила, что будет следовать восьми правилам МККК. Группа, в Telegram-канале которой насчитывается 160 000 участников, также нацелена на государственные службы, такие как железнодорожные системы и банки. Тем не менее ее представитель сообщил BBC News, что группа "приложит все усилия, чтобы следовать правилам", даже несмотря на то, что это может поставить их в невыгодное положение по сравнению с противниками. Например, он добавил, что нападения на объекты здравоохранения всегда были для них красной линией.

"Эта новость означает, что, вероятно, произойдет значительное сокращение количества кибератак, поскольку группы ограничивают свою деятельность официальными или военными целями. Тем не менее другие группы хактивистов, работающие под иными патриотическими или этическими лозунгами, заявили, что вообще будут игнорировать правила", — уточняет ВВС.

Женевский кодекс кибервойны — что о нем известно

Недавно Международный комитет Красного Креста (МККК) опубликовал список правил для гражданских хакеров — первый и единственный в своем роде.

Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста в Женеве Фото: Gettyimages

Его назвали Женевским кодексом кибервойны, и он включает восемь правил, запрещающих, среди прочего, нападения на больницы и распространение угроз, направленных на разжигание террора среди гражданского населения.

В соответствии с международным гуманитарным правом действуют следующие правила:

Не направлять кибератаки на гражданские объекты. Не использовать вредоносное ПО или другие инструменты или методы, которые распространяются автоматически и наносят ущерб военным и гражданским объектам без разбора. Планировать кибератаку на военный объект, сделать все возможное, чтобы избежать или свести к минимуму последствия, которые хакерская операция может оказать на гражданское население. Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных объектов. Не проводить кибератаки на объекты, необходимые для выживания населения или способные высвободить опасные силы. Не угрожать насилием с целью посеять террор среди гражданского населения. Не подстрекать к нарушениям международного гуманитарного права Соблюдать эти правила, даже если противник этого не делает.

В сентябре Фокус писал, что хакеры взломали сайты российской партии "Единая Россия". На ее порталах появилась информация о потерях ВС РФ в войне с Украиной, а также ироничные призывы голосовать за партию, которая разворовывает страну и убивает ее граждан.

Кроме того, Фокус сообщал: одна из опаснейших в мире хакерских группировок LockBit могла получить сведения о сверхсекретных объектах армии Британии. Взломщики потребовали за молчание 80 миллионов фунтов стерлингов.

Фокус ранее указывал, что хакеры из команды "Кибер Сопротивление" взломали почту замглавы Госдумы России Александра Бабакова. Чиновник отмыл сотни миллионов долларов.