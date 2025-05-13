Модный чип и мощная батарея: стало известно, каким будет Xiaomi 16

Компания Xiaomi уже осенью этого гола может представить интересную новинку – флагманский Xiaomi 16, который станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

По данным инсайдеров, новый телефон могут запустить в сентябре. Кроме топового чипа Snapdragon 8 Elite 2, он будет оснащен еще и аккумулятором впечатляющей мощности – емкость 6800 мАч в сочетании с зарядкой мощностью 100 Вт.

У нового флагмана также будет OLED-дисплей 6,3 дюйма с ультратонкими рамками. По слухам, будет и 50-мегапиксельная тройную камера, которая будет включать перископическую телефотокамеру для улучшенного зума и детализации изображений. Таким образом будет устранен главный недостаток Xiaomi 15, у которого такой технологии зума не было.

Несмотря на огромную батарею, Xiaomi 16 будет отличаться тонким и легким дизайном. Новинка будет работать на Android 16 с пользовательским интерфейсом HyperOS 3.0.

Еще инсайдеры предполагают, что Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 выйдут вместе нынешней осенью, а Xiaomi 16 Ultra v появится несколько позже – в первой половине 2026 года.

Для сравнения стоит напомнить, что на смартфоне Xiaomi 15 установлен аккумулятор на 5400 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 90 Вт.

При этом заметим, что даже с такими характеристиками модель Xiaomi 15 вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.

Также Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Кроме того, в январе нынешнего года китайская компания Xiaomi анонсировала новый внешний аккумулятор мощностью 165 Вт. Устройство емкостью 10 000 мАч обладает встроенным кабелем USB-C и премиальным дизайном.

Что касается чипов Snapdragon 8 Elite Gen 2, то они значительно усилят смартфоны на базе Android. Ранее сообщалось, что осенью компания Qualcomm должна представить новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 для флагманских смартфонов на Android, и он будет значительно мощнее процессоров Snapdragon 8 Elite первого поколения.