Модний чип та потужна батарея: стало відомо, яким буде Xiaomi 16

Компанія Xiaomi вже восени цього року може представити цікаву новинку — флагманський Xiaomi 16, який стане першим смартфоном із чипсетом Snapdragon 8 Elite 2.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

За даними інсайдерів, новий телефон можуть запустити у вересні. Крім топового чипа Snapdragon 8 Elite 2, він буде оснащений ще й акумулятором вражаючої потужності — ємність 6800 мАг у поєднанні із зарядкою потужністю 100 Вт.

У нового флагмана також буде OLED-дисплей 6,3 дюйма з ультратонкими рамками. З чуток, буде і 50-мегапіксельна потрійна камера, яка включатиме перископічну телефотокамеру для поліпшеного зуму і деталізації зображень. Таким чином буде усунуто головний недолік Xiaomi 15, у якого такої технології зуму не було.

Незважаючи на величезну і потужну батарею, Xiaomi 16 вирізнятиметься тонким і легким дизайном. Новинка працюватиме на Android 16 з інтерфейсом HyperOS 3.0.

Ще інсайдери припускають, що Xiaomi 16 Pro і Xiaomi 16 вийдуть разом цієї осені, а Xiaomi 16 Ultra v з'явиться дещо пізніше — у першій половині 2026 року.

Для порівняння варто нагадати, що на смартфоні Xiaomi 15 встановлений акумулятор на 5400 мАг, а потужність дротової зарядки становить 90 Вт.

При цьому зауважимо, що навіть з такими характеристиками модель Xiaomi 15 увійшла до списку смартфонів з найсильнішими батареями.

Також Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Крім того, в січні нинішнього року китайська компанія Xiaomi анонсувала новий зовнішній акумулятор потужністю 165 Вт. Пристрій ємністю 10 000 мАг має вбудований кабель USB-C і преміальний дизайн.

Що стосується чіпів Snapdragon 8 Elite Gen 2, то вони значно посилять смартфони на базі Android. Раніше повідомлялося, що восени компанія Qualcomm має представити новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 для флагманських смартфонів на Android, і він буде значно потужнішим за процесори Snapdragon 8 Elite першого покоління.