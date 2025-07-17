Самые продаваемые смартфоны 2025 года: какой бренд обошел Apple и Xiaomi

По состоянию на конец июня 2025 года лидером на мировом рынке смартфонов стала южнокорейская компания Samsung. За ней числятся 58 миллионов проданных гаджетов и доля рынка в 19,7%.

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Американская Apple оказалась лишь второй, реализовав 46,6 миллионов гаджетов (15,8% рынка), показывает в своем отчете аналитическая компания International Data Corporation (IDC). Замыкает тройку китайская Xiaomi с показателем в 42,5 миллиона реализованных гаджетов (14,4%).

Самым успешным брендом смартфонов стал Samsung Фото: IDC

Аналитики отмечают, что спрос на бюджетные Android-смартфоны к середине года несколько снизился из-за экономической неопределенности. К тому же, не оправдались ожидания насчет китайского рынка – там объемы продаж смартфонов не только не выросли, но даже пошли на понижение. Между прочим, в самом Китае лидером продаж стала компания Huawei (18,1% рынка материкового Китая), и на вершину домашнего рейтинга она вернулась впервые за 4 года.

Вообще, китайские бренды смартфонов заняли хорошие позиции в самом Китае (Vivo и Oppo – на втором и третьем местах, Xiaomi – на четвертом) и в то же время довольно уверенно себя чувствуют в общем рейтинге. Vivo идет четвертым, а на пятой позиции – еще один китайский бренд смартфонов Transsion.

В целом рынок смартфонов фиксирует прирост (пусть в этот раз и небольшой) уже восьмой квартал подряд. Всего за первое полугодие 2025 года было отгружено 295,2 миллионов смартфонов.

Ранее Фокус писал про лучшие флагманы лета 2025 года. В частности, эксперты рекомендовали модель Galaxy S25 от Samsung, Pixel 9 от Google и много китайских смартфонов – например, OnePlus 13, Xiaomi 15 и Realme GT 7 Pro.

Также назывались и лучшие Android-смартфоны лета 2025 года. В списке снова оказались OnePlus 13, Google Pixel 9 и Samsung Galaxy S25.

Тем временем бренд Xiaomi готовится представить свой новый смартфон Xiaomi 16. Эта модель может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом стать первым телефонов с аккумулятором такой емкости.