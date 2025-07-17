Найбільш продавані смартфони 2025 року: який бренд обійшов Apple і Xiaomi

Станом на кінець червня 2025 року лідером на світовому ринку смартфонів стала південнокорейська компанія Samsung. За нею числяться 58 мільйонів проданих гаджетів і частка ринку в 19,7%.

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Американська Apple виявилася лише другою, реалізувавши 46,6 мільйонів гаджетів (15,8% ринку), показує у своєму звіті аналітична компанія International Data Corporation (IDC). Замикає трійку китайська Xiaomi з показником у 42,5 мільйона реалізованих гаджетів (14,4%).

Найуспішнішим брендом смартфонів став Samsung Фото: IDC

Аналітики зазначають, що попит на бюджетні Android-смартфони до середини року дещо знизився через економічну невизначеність. До того ж, не виправдалися очікування щодо китайського ринку — там обсяги продажів смартфонів не тільки не зросли, а й навіть пішли на зниження. Між іншим, у самому Китаї лідером продажів стала компанія Huawei (18,1% ринку материкового Китаю), і на вершину домашнього рейтингу вона повернулася вперше за 4 роки.

Взагалі, китайські бренди смартфонів посіли хороші позиції в самому Китаї (Vivo і Oppo — на другому і третьому місцях, Xiaomi — на четвертому) і водночас доволі впевнено почуваються в загальному рейтингу. Vivo йде четвертим, а на п'ятій позиції — ще один китайський бренд смартфонів Transsion.

Загалом ринок смартфонів фіксує приріст (нехай цього разу і невеликий) уже восьмий квартал поспіль. Загалом за перше півріччя 2025 року було відвантажено 295,2 мільйонів смартфонів.

Раніше Фокус писав про найкращі флагмани літа 2025 року. Зокрема, експерти рекомендували модель Galaxy S25 від Samsung, Pixel 9 від Google і багато китайських смартфонів — наприклад, OnePlus 13, Xiaomi 15 і Realme GT 7 Pro.

Також називалися і найкращі Android-смартфони літа 2025 року. У списку знову опинилися OnePlus 13, Google Pixel 9 і Samsung Galaxy S25.

Тим часом бренд Xiaomi готується представити свій новий смартфон Xiaomi 16. Ця модель може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.