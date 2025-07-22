260 гривен за одно сообщение: основатель Telegram удивил странным предложением

Основатель Telegram Павел Дуров сообщает, что мошенники начали шантажировать пользователей мессенджера из-за подарков и редких юзернеймов. Он предлагает решение проблемы – но оно не бесплатное.

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Шантажисты охотятся за предметами коллекционирования, которые сильно набрали в цене, поясняет Дуров. Когда-то такие подарки и юзернеймы можно было купить «за несколько долларов», а теперь они могут стоить и 100 тысяч долларов. Чтобы получить эти раритеты, мошенники угрожают их обладателям раскрытием личных данных. Некоторые даже делают публикации с дискредитирующей информацией и требуют плату за удаление «компромата».

Дуров призвал пользователей немедленно сообщать о фактах такого вымогательства в службу техподдержки – мол, надо «сохранить Telegram безопасным пространством».

Дуров утверждает, что хочет защитить Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Можно даже пожаловаться в личные сообщения самому Дурову. Но, как заметили пользователи, за одно сообщение придется заплатить 5 000 «звезд» (около 260 гривен).

Сам Дуров поясняет это тем, что не может отключить монетизацию, иначе его завалят «тысячами сообщений в минуту, и их просто невозможно будет прочитать и отреагировать».

Ранее Фокус писал, что основатель Telegram, российский миллиардер Павел Дуров написал завещание. Как оказалось, он является биологическим отцом более сотни детей в 12 странах мира. А состояние Дурова оценивается почти в 14 млрд долларов.

Также стало известно, что мессенджер Telegram заблокировал ряд украинских OSINT-проектов. Блокировка произошла по непонятным причинам, и представители OSINT-сообщества "Бджоли", канал которого тоже попал в список заблокированных, тогда заявили, что владелец Telegram Павел Дуров может просто сотрудничать с российскими спецслужбами.

Между прочим, сам Telegram не попал в число самых безопасных мессенджеров. Эксперты указали на его вероятные связи с Россией и отметили, что использовать Telegram можно разве что для бытового общения – никакой конфиденциальной информации через него лучше не передавать.

К слову, сам Дуров не раз делал довольно странные заявления. Например, в начале этого года он утверждал, что в путинской России «свободы слова больше, чем в Европе». И это при том, что Дуров покинул Россию и возвращаться, по-видимому, не планирует.