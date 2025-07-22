260 гривень за одне повідомлення: засновник Telegram здивував дивною пропозицією

Засновник Telegram Павло Дуров повідомляє, що шахраї почали шантажувати користувачів месенджера через подарунки та рідкісні юзернейми. Він пропонує рішення проблеми — але воно не безкоштовне.

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Шантажисти полюють за предметами колекціонування, які сильно набрали в ціні, пояснює Дуров. Колись такі подарунки і юзернейми можна було купити "за кілька доларів", а тепер вони можуть коштувати і 100 тисяч доларів. Щоб отримати ці раритети, шахраї погрожують їхнім власникам розкриттям особистих даних. Деякі навіть роблять публікації з дискредитуючою інформацією і вимагають плату за видалення "компромату".

Дуров закликав користувачів негайно повідомляти про факти такого вимагання в службу техпідтримки — мовляв, треба "зберегти Telegram безпечним простором".

Дуров стверджує, що хоче захистити Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Можна навіть поскаржитися в особисті повідомлення самому Дурову. Але, як помітили користувачі, за одне повідомлення доведеться заплатити 5 000 "зірок" (близько 260 гривень).

Сам Дуров пояснює це тим, що не може відключити монетизацію, інакше його завалять "тисячами повідомлень на хвилину, і їх просто неможливо буде прочитати і відреагувати".

Раніше Фокус писав, що засновник Telegram, російський мільярдер Павло Дуров написав заповіт. Як виявилося, він є біологічним батьком понад сотні дітей у 12 країнах світу. А статки Дурова оцінюють майже в 14 млрд доларів.

Також стало відомо, що месенджер Telegram заблокував низку українських OSINT-проектів. Блокування сталося з незрозумілих причин, і представники OSINT-спільноти "Бджоли", канал якої теж потрапив до списку заблокованих, тоді заявили, що власник Telegram Павло Дуров може просто співпрацювати з російськими спецслужбами.

Між іншим, сам Telegram не потрапив до числа найбезпечніших месенджерів. Експерти вказали на його ймовірні зв'язки з Росією і зазначили, що використовувати Telegram можна хіба що для побутового спілкування — ніякої конфіденційної інформації через нього краще не передавати.

До речі, сам Дуров не раз робив досить дивні заяви. Наприклад, на початку цього року він стверджував, що в путінській Росії "свободи слова більше, ніж у Європі". І це при тому, що Дуров покинув Росію і повертатися, мабуть, не планує.