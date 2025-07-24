От этих смартфонов Motorola придется избавиться: какие модели скоро устареют

Важное обновление Android 16 от Google в этом году вышло раньше обычного и постепенно становится доступным на всех смартфонах с ОС Android. Первыми его получили телефоны Pixel, теперь на очереди Motorola.

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Компания уже предложила пользователям попробовать бета-версию Android 16 и вскоре начнёт выпускать стабильную сборку, пишет gizmochina.com. Однако в то же время с выходом обновления многие телефоны Motorola перестанут быть актуальными – оставшийся им жизненный цикл они проведут на одной и той же версии Android.

Издание подготовило список смартфонов, для которых Android 16 станет последним крупным обновлением. Это касается моделей:

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge (2024)

Motorola ThinkPhone

Motorola Razr 2023 / Razr 40

Motorola Razr+ 2023 / Razr 40 Ultra

Motorola Moto Pad 60 Pro

Motorola Moto G85

Моторола Мото G55

Motorola Moto G35

Как поясняют эксперты, если ваш телефон есть в списке, возможно, вам потребуется обновить его в следующем году, чтобы продолжать получать доступ к новейшим функциям и улучшениям.

Отмечается, что Motorola немного отстает от конкурентов в плане выпуска обновлений. Например, компания все еще внедряет прошлогоднее обновление Android 15 на нескольких телефонах, а что касается Android 16, то пока даже бета-версия доступна только для определённых регионов и устройств.

Даты официального релиза Android 16 Motorola тоже пока что не объявляла, однако эксперты издания предполагают, что пользователи могут ожидать выхода Android 16 в сентябре или октябре этого года.

Напомним, что Google выпустила новую версию ОС Android 16. Первыми ее оценили владельцы смартфонов Pixel, но при этом стало известно, что у них возникла и серьезная проблема – обновленная операционная система поначалу просто "ломала" гаджеты.

Правда, потом "опасную" ОС Android 16 починили, а ошибки обновления, на которые жаловались пользователи, были исправлены.

Также стало известно, какие настройки Android 16 надо включить на всех смартфонах. Среди таких «срочных» опций – борьба с мошенничеством, проверка личности и расширенный режим зашиты.