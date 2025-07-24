Цих смартфонів Motorola доведеться позбутися: які моделі скоро застаріють

Важливе оновлення Android 16 від Google цього року вийшло раніше, ніж зазвичай, і поступово стає доступним на всіх смартфонах з ОС Android. Першими його отримали телефони Pixel, тепер на черзі Motorola.

Related video

Компанія вже запропонувала користувачам спробувати бета-версію Android 16 і незабаром почне випускати стабільну збірку, пише gizmochina.com. Однак водночас із виходом оновлення багато телефонів Motorola перестануть бути актуальними — життєвий цикл, що залишився їм, вони проведуть на одній і тій самій версії Android.

Видання підготувало список смартфонів, для яких Android 16 стане останнім великим оновленням. Це стосується моделей:

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge (2024)

Motorola ThinkPhone

Motorola Razr 2023 / Razr 40

Motorola Razr+ 2023 / Razr 40 Ultra

Motorola Moto Pad 60 Pro

Motorola Moto G85

Моторола Мото G55

Motorola Moto G35

Як пояснюють експерти, якщо ваш телефон є в списку, можливо, вам буде потрібно оновити його наступного року, щоб і надалі отримувати доступ до новітніх функцій і поліпшень.

Зазначається, що Motorola трохи відстає від конкурентів у плані випуску оновлень. Наприклад, компанія все ще впроваджує торішнє оновлення Android 15 на кількох телефонах, а що стосується Android 16, то поки що навіть бета-версія доступна тільки для певних регіонів і пристроїв.

Дати офіційного релізу Android 16 Motorola теж поки що не оголошувала, проте експерти видання припускають, що користувачі можуть очікувати виходу Android 16 у вересні або жовтні цього року.

Нагадаємо, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Першими її оцінили власники смартфонів Pixel, але при цьому стало відомо, що в них виникла і серйозна проблема — оновлена операційна система спочатку просто "ламала" гаджети.

Щоправда, потім "небезпечну" ОС Android 16 полагодили, а помилки оновлення, на які скаржилися користувачі, були виправлені.

Також стало відомо, які налаштування Android 16 треба ввімкнути на всіх смартфонах. Серед таких "термінових" опцій — боротьба з шахрайством, перевірка особистості та розширений режим захисту.