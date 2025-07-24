Цих смартфонів Motorola доведеться позбутися: які моделі скоро застаріють
Важливе оновлення Android 16 від Google цього року вийшло раніше, ніж зазвичай, і поступово стає доступним на всіх смартфонах з ОС Android. Першими його отримали телефони Pixel, тепер на черзі Motorola.
Компанія вже запропонувала користувачам спробувати бета-версію Android 16 і незабаром почне випускати стабільну збірку, пише gizmochina.com. Однак водночас із виходом оновлення багато телефонів Motorola перестануть бути актуальними — життєвий цикл, що залишився їм, вони проведуть на одній і тій самій версії Android.
Видання підготувало список смартфонів, для яких Android 16 стане останнім великим оновленням. Це стосується моделей:
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge (2024)
- Motorola ThinkPhone
- Motorola Razr 2023 / Razr 40
- Motorola Razr+ 2023 / Razr 40 Ultra
- Motorola Moto Pad 60 Pro
- Motorola Moto G85
- Моторола Мото G55
- Motorola Moto G35
Як пояснюють експерти, якщо ваш телефон є в списку, можливо, вам буде потрібно оновити його наступного року, щоб і надалі отримувати доступ до новітніх функцій і поліпшень.
Зазначається, що Motorola трохи відстає від конкурентів у плані випуску оновлень. Наприклад, компанія все ще впроваджує торішнє оновлення Android 15 на кількох телефонах, а що стосується Android 16, то поки що навіть бета-версія доступна тільки для певних регіонів і пристроїв.
Дати офіційного релізу Android 16 Motorola теж поки що не оголошувала, проте експерти видання припускають, що користувачі можуть очікувати виходу Android 16 у вересні або жовтні цього року.
Нагадаємо, що Google випустила нову версію ОС Android 16. Першими її оцінили власники смартфонів Pixel, але при цьому стало відомо, що в них виникла і серйозна проблема — оновлена операційна система спочатку просто "ламала" гаджети.
Щоправда, потім "небезпечну" ОС Android 16 полагодили, а помилки оновлення, на які скаржилися користувачі, були виправлені.
Також стало відомо, які налаштування Android 16 треба ввімкнути на всіх смартфонах. Серед таких "термінових" опцій — боротьба з шахрайством, перевірка особистості та розширений режим захисту.