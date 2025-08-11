Защитите свой смартфон с помощью хитрой настройки: что советуют специалисты

С помощью функции Google смартфон можно перевести на «расширенный» режим, который защитит от мошенничества и даже от взлома с помощью искусственного интеллекта.

Это официальная функция Google, но она спрятана в настройках, и ее нужно активировать вручную, пишет The Sun.Впрочем, сделать это будет совсем не сложно. Вот как активировать полезную функцию:

Если у вас телефон на базе Android, перейдите в веб-браузер Chrome.

Затем нажмите «Дополнительно» > «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Безопасный просмотр».

Выберите «Усиленная защита» в списке параметров безопасного просмотра.

Как работает скрытая функция

Эта функция использует искусственный интеллект для обнаружения мошеннических и опасных веб-сайтов, даже если о них не сообщалось ранее, и они не были зафиксированы специалистами Google.

ИИ сканирует веб-страницу (или загрузку), чтобы определить, представляет ли она опасность. Затем он может предупредить вас – и предотвратить аферу с банковским счетом, установку вредоносного ПО для взлома телефона или какое-либо другое мошенничество, которое может дорого вам обойтись.

Обычно Google Chrome по умолчанию использует стандартный режим просмотра, но такая защита отмечает лишь известные подозрительные сайты. А усовершенствованная защита может самостоятельно определить, опасен ли той или иной веб-ресурс, – так как анализирует больше данных, чем стандартная версия.

При желании вы можете тем же способом вернуться в стандартный режим зашиты.

