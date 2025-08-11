Захистіть свій смартфон за допомогою хитрого налаштування: що радять фахівці

За допомогою функції Google смартфон можна перевести на "розширений" режим, який захистить від шахрайства і навіть від злому за допомогою штучного інтелекту.

Це офіційна функція Google, але вона захована в налаштуваннях, і її потрібно активувати вручну, пише The Sun.Втім, зробити це буде зовсім не складно. Ось як активувати корисну функцію:

Якщо у вас телефон на базі Android, перейдіть у веб-браузер Chrome.

Потім натисніть "Додатково" > "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Безпечний перегляд".

Виберіть "Посилений захист" у списку параметрів безпечного перегляду.

Як працює прихована функція

Ця функція використовує штучний інтелект для виявлення шахрайських і небезпечних веб-сайтів, навіть якщо про них не повідомлялося раніше, і вони не були зафіксовані фахівцями Google.

ШІ сканує веб-сторінку (або завантаження), щоб визначити, чи становить вона небезпеку. Потім він може попередити вас — і запобігти афері з банківським рахунком, установці шкідливого ПЗ для злому телефону або будь-якому іншому шахрайству, яке може дорого вам обійтися.

Зазвичай Google Chrome за замовчуванням використовує стандартний режим перегляду, але такий захист відзначає лише відомі підозрілі сайти. А вдосконалений захист може самостійно визначити, чи небезпечний той чи інший веб-ресурс, — бо аналізує більше даних, ніж стандартна версія.

За бажання ви можете тим самим способом повернутися в стандартний режим захисту.

