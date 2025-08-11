Недорогой смартфон с большим аккумулятором: что известно о новом Blaze AMOLED 2

Индийская компания Lava анонсировала недорогой смартфон Blaze AMOLED 2, выполненный в дизайне Linea. Среди его преимуществ — тонкий корпус и неплохая батарея.

Lava утверждает, что Blaze AMOLED 2 является самым тонким телефоном в своем ценовом сегменте. Его толщина составляет всего 7,55 мм, сообщает портал Gizmochina. Стоит смартфон около 150 долларов США.

Сообщается, что Blaze AMOLED 2 получил однокристальный процессор MediaTek Dimensity 7060, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Операционная система "из коробки" — Android 15.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Среди других характеристик Blaze AMOLED 2 — 50-мегапиксельная основная камера Sony, виртуальное расширение оперативной памяти, уровень защиты от воды и пыли IP64, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Сейчас Lava анонсировала этот бюджетный телефон в двух цветах: Midnight Black и Feather White.

Напомним, смартфон Motorola Moto G 2025 стоимостью 200 долларов продемонстрировал способность работать от аккумулятора несколько дней подряд, а также удивительно хорошее качество камер.

Фокус также сообщал, что компания Oppo готовится выпустить флагманский смартфон Find X9 Pro, который, вероятно, получит гигантский аккумулятор емкостью 7500 мАч.