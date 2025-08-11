Недорогий смартфон із великим акумулятором: що відомо про новий Blaze AMOLED 2

Індійська компанія Lava анонсувала недорогий смартфон Blaze AMOLED 2, виконаний в дизайні Linea. Серед його переваг — тонкий корпус та непогана батарея.

Related video

Lava стверджує, що Blaze AMOLED 2 є найтоншим телефоном у своєму ціновому сегменті. Його товщина становить лише 7,55 мм, повідомляє портал Gizmochina. Коштує смартфон близько 150 доларів США.

Повідомляється, що Blaze AMOLED 2 отримав однокристальний процесор MediaTek Dimensity 7060, який працює в парі з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Операційна система "з коробки" — Android 15.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує швидку дротову зарядку потужністю 33 Вт.

Важливо

Не варто купувати: в нових телефонах Samsung знайшли суттєву проблему (відео)

Серед інших характеристик Blaze AMOLED 2 — 50-мегапіксельна основна камера Sony, віртуальне розширення оперативної пам'яті, рівень захисту від води та пилу IP64, а також сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей.

Наразі Lava анонсувала цей бюджетний телефон у двох кольорах: Midnight Black та Feather White.

Нагадаємо, смартфон Motorola Moto G 2025 вартістю 200 доларів продемонстрував здатність працювати від акумулятора кілька днів поспіль, а також напрочуд хорошу якість камер.

Фокус також повідомляв, що компанія Oppo готується випустити флагманський смартфон Find X9 Pro, який, ймовірно, отримає гігантський акумулятор місткістю 7500 мАг.