Обновлений больше не будет: названы смартфоны Vivo, которые доживают свой век

Китайская компания Vivo весьма активно внедряет на свои смартфоны актуальные обновления. Например, обновление Android 15 в свое время запустилось на телефонах Vivo даже раньше, чем на устройствах Pixel.

Related video

Обновление Android 16 для смартфонов Vivo будет поставляться с оболочкой Funtouch OS 16, пишет gizmochina.com. Но для некоторых моделей хорошие новости заканчиваются – Android 16 станет их последним обновлением ОС.

По информации издания, список телефонов Vivo, которые получат Android 16 (с Funtouch OS 16) в качестве последнего крупного обновления, выглядит так:

Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s

Vivo V40, V40e, V40 Pro, V40 Lite, V40 SE

Vivo V30, V30e, V30 Pro, V30 SE, V30 Lite 4G

Vivo T3, T3 Pro, T3 Ultra, T3 Lite, T3x

Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro

Vivo Y200 4G, Y200e, Y200 Pro, Y200+, Y200 GT, Y200i, Y200t

Vivo Y100 4G

Vivo Y39

Vivo Y29 4G, Y29s

Vivo Y19

iQOO 11, 11 Pro

iQOO 11 Pro

iQOO Z9, Z9x, Z9 Lite, Z9s, Z9s Pro.

Правда, сама компания Vivo официально еще не подтвердила этот список. Поэтому пользователям советуют на всякий случай перепроверять перепроверить официальные объявления в следующем году для окончательного подтверждения.

Что касается смартфонов, которые попали в предварительный список, то обновления безопасности они еще будут получать какое-то время. То есть сам телефон пока сможет поработать в обычном режиме.

Напомним, смартфон Vivo X200 Ultra попал в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм.

Еще телефон Vivo T4/iQOO был включен в топ-5 смартфонов с самыми мощными батареями. Там сыграли свою роль мощный аккумулятор на 7300 мАч, а также поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт. Стоит заметить, что Vivo, наряду с другими китайскими брендами, уже достаточно активно применяет в своих смартфонах новые кремний-углеродные батареи.

Отметим также, что китайские компании преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.

Однако бывало и так, что телефоны от Vivo оказывались в списке худших смартфонов, которые не стоит покупать. Такой инцидент произошел с устройством Vivo V30e, а также с его «родственником» Vivo V30e Pro.