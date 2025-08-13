Обновлений больше не будет: названы смартфоны Vivo, которые доживают свой век
Китайская компания Vivo весьма активно внедряет на свои смартфоны актуальные обновления. Например, обновление Android 15 в свое время запустилось на телефонах Vivo даже раньше, чем на устройствах Pixel.
Обновление Android 16 для смартфонов Vivo будет поставляться с оболочкой Funtouch OS 16, пишет gizmochina.com. Но для некоторых моделей хорошие новости заканчиваются – Android 16 станет их последним обновлением ОС.
По информации издания, список телефонов Vivo, которые получат Android 16 (с Funtouch OS 16) в качестве последнего крупного обновления, выглядит так:
- Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s
- Vivo V40, V40e, V40 Pro, V40 Lite, V40 SE
- Vivo V30, V30e, V30 Pro, V30 SE, V30 Lite 4G
- Vivo T3, T3 Pro, T3 Ultra, T3 Lite, T3x
- Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro
- Vivo Y200 4G, Y200e, Y200 Pro, Y200+, Y200 GT, Y200i, Y200t
- Vivo Y100 4G
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G, Y29s
- Vivo Y19
- iQOO 11, 11 Pro
- iQOO 11 Pro
- iQOO Z9, Z9x, Z9 Lite, Z9s, Z9s Pro.
Правда, сама компания Vivo официально еще не подтвердила этот список. Поэтому пользователям советуют на всякий случай перепроверять перепроверить официальные объявления в следующем году для окончательного подтверждения.
Что касается смартфонов, которые попали в предварительный список, то обновления безопасности они еще будут получать какое-то время. То есть сам телефон пока сможет поработать в обычном режиме.
Напомним, смартфон Vivo X200 Ultra попал в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм.
Еще телефон Vivo T4/iQOO был включен в топ-5 смартфонов с самыми мощными батареями. Там сыграли свою роль мощный аккумулятор на 7300 мАч, а также поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт. Стоит заметить, что Vivo, наряду с другими китайскими брендами, уже достаточно активно применяет в своих смартфонах новые кремний-углеродные батареи.
Отметим также, что китайские компании преуспели в выпуске самого легкого в мире смартфона. Речь идет о модели X Fold 5 бренда Vivo, вышедшей в конце июня этого года.
Однако бывало и так, что телефоны от Vivo оказывались в списке худших смартфонов, которые не стоит покупать. Такой инцидент произошел с устройством Vivo V30e, а также с его «родственником» Vivo V30e Pro.