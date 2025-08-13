Оновлень більше не буде: названо смартфони Vivo, які доживають свій вік

Китайська компанія Vivo вельми активно впроваджує на свої смартфони актуальні оновлення. Наприклад, оновлення Android 15 свого часу запустилося на телефонах Vivo навіть раніше, ніж на пристроях Pixel.

Оновлення Android 16 для смартфонів Vivo поставлятиметься з оболонкою Funtouch OS 16, пише gizmochina.com. Але для деяких моделей хороші новини закінчуються — Android 16 стане їхнім останнім оновленням ОС.

За інформацією видання, список телефонів Vivo, які отримають Android 16 (з Funtouch OS 16) як останнє велике оновлення, виглядає так:

Vivo X90, X90 Pro, X90 Pro+, X90s

Vivo V40, V40e, V40 Pro, V40 Lite, V40 SE

Vivo V30, V30e, V30 Pro, V30 SE, V30 Lite 4G

Vivo T3, T3 Pro, T3 Ultra, T3 Lite, T3x

Vivo Y300, Y300 Plus, Y300 Pro

Vivo Y200 4G, Y200e, Y200 Pro, Y200+, Y200 GT, Y200i, Y200t

Vivo Y100 4G

Vivo Y39

Vivo Y29 4G, Y29s

Vivo Y19

iQOO 11, 11 Pro

iQOO Z9, Z9x, Z9 Lite, Z9s, Z9s Pro.

Щоправда, сама компанія Vivo офіційно ще не підтвердила цей список. Тому користувачам радять про всяк випадок перевіряти ще раз перевірити ще раз офіційні оголошення наступного року для остаточного підтвердження.

Що стосується смартфонів, які потрапили до попереднього списку, то оновлення безпеки вони ще отримуватимуть якийсь час. Тобто сам телефон поки що зможе попрацювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, смартфон Vivo X200 Ultra потрапив до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року. Він опинився на почесному другому місці завдяки своєму процесору Snapdragon 8 Extreme Edition і трьом об'єктивам із фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм.

Ще телефон Vivo T4/iQOO було включено до топ-5 смартфонів із найпотужнішими батареями. Там зіграли свою роль потужний акумулятор на 7300 мАг, а також підтримка дротового заряджання потужністю 90 Вт і зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт. Варто зауважити, що Vivo, поряд з іншими китайськими брендами, вже досить активно застосовує у своїх смартфонах нові кремній-вуглецеві батареї.

Зазначимо також, що китайські компанії досягли успіху у випуску найлегшого у світі смартфона. Йдеться про модель X Fold 5 бренду Vivo, що вийшла наприкінці червня цього року.

Однак бувало й так, що телефони від Vivo опинялися в списку найгірших смартфонів, які не варто купувати. Такий інцидент стався з пристроєм Vivo V30e, а також з його "родичем" Vivo V30e Pro.