Первый смартфон, работающий "без аккумулятора": какая модель на это способна (фото, видео)

Компания RugOne выпустила флагманский смартфон Xever 7 Pro с высоким уровнем защиты от экстремальных погодных условий и возможностью горячей замены съемного аккумулятора.

Xever 7 Pro имеет встроенную буферную батарею, который дает три минуты времени, чтобы заменить разряженный съемный аккумулятор и вставить заряженный, без необходимости предварительно выключать устройство. Эксперт портала New Atlas отметил, что ранее не встречал телефонов с подобной функцией.

RugOne Xever 7 Pro

Система аккумуляторов Xever 7 Pro делает его идеальным смартфоном для долгого пребывания в дикой природе или в условиях, где подзарядить устройство невозможно. Кроме того, это увеличивает срок службы телефона, ведь устаревшие аккумуляторы являются самой распространенной причиной, почему люди переходят на более новые модели.

"Такой подход может помочь людям избежать больших затрат и дольше сохранить гаджеты от попадания на свалки", — отмечает обозреватель.

Кроме запасного аккумулятора владелец Xever 7 Pro может получить аксессуар, способный заряжать этот аккумулятор. Зарядное устройство имеет док-станцию с контактами для зарядки телефона с приличной мощностью 28 Вт.

Все это устройство также служит подставкой для телефона и местом для хранения запасного аккумулятора. Более того, от него можно обратно заряжать другие устройства, такие как наушники, через порт Type-C.

Среди других характеристик Xever 7 Pro:

защита от пыли и воды IP68/69K;

способность выдерживать падение с высоты 2 м;

фонарик яркостью 230 люмен;

тепловизор;

64-мегапиксельная камера ночного видения;

основная 50-мегапиксельная задняя камера, работающая под водой;

восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7025;

12 ГБ оперативной памяти;

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Цена Xever 7 Pro составляет около 659,99 долларов. Для тех, кому не нужна тепловизионная камера, также доступен вариант Xever 7 за 529 долларов, который также поставляется со сменным аккумулятором.

