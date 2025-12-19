Перший смартфон, що працює "без акумулятора": яка модель на це здатна (фото, відео)

Компанія RugOne випустила флагманський смартфон Xever 7 Pro з високим рівнем захисту від екстремальних погодних умов та можливістю гарячої заміни знімного акумулятора.

Xever 7 Pro має вбудовану буферну батарею, який дає три хвилини часу, щоб замінити розряджений знімний акумулятор і вставити заряджений, без необхідності попередньо вимикати пристрій. Експерт порталу New Atlas зазначив, що раніше не зустрічав телефонів з подібною функцією.

RugOne Xever 7 Pro

Система акумуляторів Xever 7 Pro робить його ідеальним смартфоном для довгого перебування в дикій природі або в умовах, де підзарядити пристрій неможливо. Окрім того, це збільшує термін служби телефона, адже застарілі акумулятори є найпоширенішою причиною, чому люди переходять на новіші моделі.

Xever 7 Pro

"Такий підхід може допомогти людям уникнути великих витрат і довше зберегти гаджети від потрапляння на сміттєзвалища", — зазначає оглядач.

Окрім запасного акумулятора власник Xever 7 Pro може отримати аксесуар, здатний заряджати цей акумулятор. Зарядний пристрій має док-станцію з контактами для заряджання телефону з пристойною потужністю 28 Вт.

Весь цей пристрій також служить підставкою для телефону та місцем для зберігання запасного акумулятора. Ба більше від нього можна зворотно заряджати інші пристрої, такі як навушники, через порт Type-C.

Серед інших характеристик Xever 7 Pro:

захист від пилу та води IP68/69K;

здатність витримувати падіння з висоти 2 м;

ліхтарик яскравістю 230 люмен;

тепловізор;

64-мегапіксельна камера нічного бачення;

основна 50-мегапіксельна задня камера, яка працює під водою;

восьмиядерний чипсет MediaTek Dimensity 7025;

12 ГБ оперативної пам'яті;

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Ціна Xever 7 Pro становить близько 659,99 доларів. Для тих, кому не потрібна тепловізійна камера, також доступний варіант Xever 7 за 529 доларів, який також постачається зі змінним акумулятором.

