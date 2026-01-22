Люди пострадали из-за взрыва смартфона Samsung на зарядке: как компания искупила вину

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 взорвался посреди ночи во время зарядки, что привело к возгоранию ковра в комнате.

Владелец Galaxy S25 из Индианы (США) отметил, что смартфон заряжался с помощью официального зарядного устройства и кабеля Samsung. Телефон был приобретен всего за два месяца до взрыва, говорится в публикации на Reddit.

По словам пользователя, его члены семьи вдохнули испарения от горения литий-ионного аккумулятора, что вызвало определенные респираторные симптомы. Пожарная служба держала поврежденное устройство около месяца, прежде чем отправить его в экспертную группу Samsung для внутреннего расследования.

Семья предоставила Samsung документацию, включая отчет местной пожарной службы, который четко подтверждает перегрев аккумулятора, медицинские записи, связанные с вдыханием дыма, и квитанции, подтверждающие покупку телефона и официальных зарядных аксессуаров

Відео дня

Двумя месяцами позже автор сообщил, что Samsung признала ответственность за инцидент. Компания согласилась возместить стоимость поврежденного Galaxy S25 Plus, покрыть прямые медицинские счета семьи и оплатить расходы на уборку и восстановление, связанные с повреждением от пожара.

Важно

Ваш повербанк может взорваться из-за этих привычек: эксперты рассказали, чего нельзя делать

По словам пострадавшего, команда Samsung по вопросам пожарной и морской страховки также предложила его семье 500 долларов США на человека. Однако автор назвал эту компенсацию недостаточной.

"Мы считаем, что это слишком заниженная сумма. Все жители дома вдыхали токсичные испарения литий-ионных батарей. По нашему мнению, эта сумма не учитывает долгосрочный мониторинг состояния здоровья и травму от пробуждения во время химического пожара. С момента инцидента моя партнерша буквально находится в состоянии травмы и искренне боится заряжать свой телефон", — пояснил пользователь.

Напомним, ранее смартфон Pixel 10 Pro Fold загорелся и взорвался во время теста на прочность.

Фокус также сообщал, что в одной из школ Луцка в руках школьника взорвался iPhone 11 Pro Max.