Люди постраждали через вибух смартфона Samsung на зарядці: як компанія спокутувала провину

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S25 вибухнув посеред ночі під час заряджання, що призвело до загоряння килима у кімнаті.

Власник Galaxy S25 з Індіани (США) зазначив, що смартфон заряджався за допомогою офіційного зарядного пристрою та кабелю Samsung. Телефон був придбаний всього за два місяці до вибуху, йдеться в публікації на Reddit.

За словами користувача, його члени сім’ї вдихнули випари від горіння літій-іонного акумулятора, що викликало певні респіраторні симптоми. Пожежна служба тримала пошкоджений пристрій близько місяця, перш ніж відправити його до експертної групи Samsung для внутрішнього розслідування.

Родина надала Samsung документацію, включаючи звіт місцевої пожежної служби, який чітко підтверджує перегрів акумулятора, медичні записи, пов'язані з вдиханням диму, та квитанції, що підтверджують купівлю телефону та офіційних зарядних аксесуарів

Відео дня

Двома місяцями пізніше автор повідомив, що Samsung визнала відповідальність за інцидент. Компанія погодилася відшкодувати вартість пошкодженого Galaxy S25 Plus, покрити прямі медичні рахунки родини та оплатити витрати на прибирання та відновлення, пов'язані з пошкодженням від пожежі.

Важливо

Ваш повербанк може вибухнути через ці звички: експерти розповіли, чого не можна робити

За словами постраждалого, команда Samsung з питань пожежної та морської страховки також запропонувала його родині 500 доларів США на особу. Однак автор назвав цю компенсацію недостатньою.

"Ми вважаємо, що це надто занижена сума. Всі мешканці будинку вдихали токсичні випари літій-іонних батарей. На нашу думку, ця сума не враховує довгостроковий моніторинг стану здоров'я та травму від пробудження під час хімічної пожежі. З моменту інциденту моя партнерка буквально перебуває в стані травми і щиро боїться заряджати свій телефон", — пояснив користувач.

Нагадаємо, раніше смартфон Pixel 10 Pro Fold загорівся і вибухнув під час тесту на міцність.

Фокус також повідомляв, що в одній зі шкіл Луцька в руках школяра вибухнув iPhone 11 Pro Max.