Идеальный доступный флагман: эксперт выбрал достойную альтернативу iPhone 17 (фото)

Смартфон Vivo X200 Pro предлагает лучшее качество изображения, чем большинство популярных флагманов, а также более долгое время автономной работы и гораздо более быструю зарядку.

Хотя Vivo X200 Pro вышел еще в 2025 году, для большинства людей нет смысла рассматривать более дорогой X300 Pro, поскольку различия этими смартфонами являются незначительными. К такому выводу пришел эксперт портала PhoneArena Виктор Христов.

Как отмечают в издании, из-за сокращения выпуска iPhone Plus и подорожания серии Google Pixel, на рынке остается все меньше флагманских смартфонов стоимостью до 1000 долларов, которые бы предлагали большой экран, хорошую камеру и длительное время работы от аккумулятора.

"Все говорили мне, что "идеальный доступный флагман" умер, но этот телефон доказывает, что они ошибаются", — считает Христов.

Vivo X200 Pro Фото: fonearena.com

По словам эксперта, одним из преимуществ Vivo X200 Pro является камера, которая обеспечивает более реалистичные цвета, чем у конкурентов. Одной из особенностей данной модели является наличие телеобъектива для макросъемки. Кроме того, X200 Pro — это редкий телефон на Android, который может записывать качественное видео.

Vivo X200 Pro также получил мощный кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Он способен обеспечить почти 9 часов работы экрана. При среднем использовании этого хватает примерно на два полных дня без подзарядки.

Важно

Смартфон работает на базе MediaTek Dimensity 9400, который фактически превосходит Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Elite в тяжелом игровом бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light. Телефон Vivo также может поддерживать 60 FPS в играх, таких как Genshin Impact, при более низких температурах, чем большинство флагманов.

Цена Vivo X200 Pro в Украине составляет от 35 000 до 60 000 гривен в зависимости от конфигурации памяти.

"Ценность, которую вы получаете с Vivo X200 Pro, просто невероятная: модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 800 долларов. Сравните это с впечатляющими 1400 долларами, которые Apple просит за iPhone 17 Pro Max с 512 ГБ памяти (а iPhone имеет только 12 ГБ оперативной памяти)", — подытожил Христов.

