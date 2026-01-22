Ідеальний доступний флагман: експерт обрав достойну альтернативу iPhone 17 (фото)

Смартфон Vivo X200 Pro пропонує кращу якість зображення, ніж більшість популярних флагманів, а також довший час автономної роботи та набагато швидшу зарядку.

Хоча Vivo X200 Pro вийшов ще у 2025 році, для більшості людей немає сенсу розглядати дорожчий X300 Pro, оскільки відмінності цими смартфонами є незначними. До такого висновку дійшов експерт порталу PhoneArena Віктор Христов.

Як зазначають у виданні, через скорочення випуску iPhone Plus та подорожчання серії Google Pixel, на ринку залишається все менше флагманських смартфонів вартістю до 1000 доларів, які б пропонували великий екран, хорошу камеру та тривалий час роботи від акумулятора.

"Усі казали мені, що "ідеальний доступний флагман" помер, але цей телефон доводить, що вони помиляються", — вважає Христов.

Vivo X200 Pro Фото: fonearena.com

За словами експерта, однією з переваг Vivo X200 Pro є камера, яка забезпечує реалістичніші кольори, ніж у конкурентів. Однією з особливостей даної моделі є наявність телеоб’єктива для макрозйомки. Окрім того, X200 Pro — це рідкісний телефон на Android, який може записувати якісне відео.

Vivo X200 Pro також отримав потужний кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАг. Він здатен забезпечити майже 9 годин роботи екрана. При середньому використанні цього вистачає приблизно на два повні дні без підзарядки.

Смартфон працює на базі MediaTek Dimensity 9400, який фактично перевершує Apple A18 Pro та Snapdragon 8 Elite у важкому ігровому бенчмарку 3DMark Steel Nomad Light. Телефон Vivo також може підтримувати 60 FPS в іграх, таких як Genshin Impact, за нижчих температур, ніж більшість флагманів.

Ціна Vivo X200 Pro в Україні становить від 35 000 до 60 000 гривень залежно від конфігурації пам'яті.

"Цінність, яку ви отримуєте з Vivo X200 Pro, просто неймовірна: модель з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті коштує 800 доларів. Порівняйте це з вражаючими 1400 доларами, які Apple просить за iPhone 17 Pro Max з 512 ГБ пам’яті (а iPhone має лише 12 ГБ оперативної пам’яті)", — підсумував Христов.

Нагадаємо, Vivo X300 Pro отримав найвищу оцінку під час сліпого тестування камер, обійшовши флагмани iPhone, Samsung та Pixel.

