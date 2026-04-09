Наземный робот-гигант: на фронте впервые заметили российский НРК "Челнок" (фото)

В Украине впервые зафиксирован тяжелый наземный роботизированный комплекс (НРК) "Челнок" Вооруженных сил Российской Федерации.

Новейший российский НРК "Челнок", вероятно, поддерживает логистические операции оккупантов на опасных участках линии фронта на Харьковском направлении. Об этом пишет Defence Blog.

Как отмечают в издании, это первое зафиксированное появление этого роботизированного комплекса с момента его публичной демонстрации в апреле 2024 года. Тогда платформу представляли как инженерную машину разминирования.

НРК "Челнок" на демонстрации в РФ Фото: Скриншот

НРК "Челнок": что о нем известно

Наземный дрон "Челнок" разработан курганской компанией ООО "МобиДик". Он представляет собой вездеходную роботизированную платформу на базе шасси электрического вездехода "Феникс", оснащенную системой подрыва линейным зарядом УР-83П.

По словам экспертов, последнее появление НРК "Челнок" на фронте указывает на то, что платформа сейчас используется для логистики в секторах с большим риском, включая зоны, которые активно обстреливаются артиллерийским огнем или БПЛА.

В издании также отметили, что интеграция "Челнока" в логистические операции демонстрирует, что россияне расширяют использование наземных роботов на поле боя. При этом официальных заявлений РФ относительно конкретного развертывания пока не было.

