Наземний робот-гігант: на фронті вперше помітили російський НРК "Челнок" (фото)

В Україні вперше зафіксовано тяжкий наземний роботизований комплекс (НРК) «Челнок» Збройних сил Російської Федерації.

Новітній російський НРК "Челнок", ймовірно, підтримує логістичні операції окупантів на небезпечних ділянках лінії фронту на Харківському напрямку. Про це пише Defence Blog.

Як зазначають у виданні, це перша зафіксована поява цього роботизованого комплексу з моменту його публічної демонстрації у квітні 2024 року. Тоді платформу представляли як інженерну машину розмінування.

НРК "Челнок": що про нього відомо

Наземний дрон "Челнок" розроблений курганською компанією ТОВ "МобіДік". Він являє собою всюдихідну роботизовану платформу на базі шасі електричного всюдихода "Фенікс", оснащену системою підриву лінійним зарядом УР-83П.

За словами експертів, остання поява НРК "Челнок" на фронті вказує на те, що платформа зараз використовується для логістики у секторах з великим ризиком, включно із зонами, що активно обстрілюються артилерійським вогнем чи БПЛА.

У виданні також зазначили, що інтеграція "Челнока" у логістичні операції демонструє, що росіяни розширюють використання наземних роботів на полі бою. При цьому офіційних заяв РФ щодо конкретного розгортання наразі не було.

