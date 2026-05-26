Какой "середняк" выбрать в 2026 году: Samsung Galaxy A57 против OnePlus Nord CE6 (фото)

Смартфоны OnePlus Nord CE6 и Samsung Galaxy A57 относятся к одному сегменту, однако используют два очень разных подхода.

Чтобы выяснить, какой смартфон среднего класса лучше купить, эксперты портала Gizmochina сравнили Samsung Galaxy A57 и OnePlus Nord CE6 по ряду критериев.

Дизайн и дисплей

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

OnePlus Nord CE6 акцентирует внимание на долговечности и практичности, предлагая защиту IP68/IP69K вместе с сертификацией MIL-STD-810H. В то же время Samsung Galaxy A57 имеет более премиальный вид благодаря стеклу Gorilla Glass Victus+ и алюминиевой рамке.

Что касается дисплеев, OnePlus Nord CE6 использует AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц, более высоким разрешением, более сильным ШИМ-диммированием и гораздо более высокой яркостью, чем Galaxy A57. Хотя Samsung предлагает отличный дисплей Super AMOLED+ с поддержкой HDR10+, он несколько проигрывает на фоне Nord CE6.

Производительность и аккумулятор

OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

Galaxy A57 работает на базе Exynos 1680 с графикой Xclipse и предлагает более длительную поддержку программного обеспечения с шестью основными обновлениями Android. В свою очередь Nord CE6 использует Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с графикой Adreno 810. В целом Samsung лидирует по программной поддержке и отшлифованной оптимизации, тогда как OnePlus ориентируется на игры и эффективное управление температурой.

Когда речь идет о продолжительности работы от аккумулятора, Nord CE6 является безоговорочным лидером. Смартфон OnePlus получил батарею емкостью 8000 мАч, которая значительно превосходит Galaxy A57 с его аккумулятором на 5000 мАч. Если Galaxy A57 обещает целый день работы без подзарядки, то Nord CE6 способен продержаться до двух дней. Кроме того, Samsung предлагает зарядку мощностью 45 Вт, а Nord CE6 — 80 Вт.

Камера

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung получил тройную камеру с большим основным сенсором, который помогает лучше захватывать свет. К тому же обработка изображений на Galaxy A57 обеспечивает богатый динамический диапазон и более сбалансированные цвета. Камера Nord CE6 включает только два сенсора, которые делают неплохие фото при дневном свете, однако стоит учитывать отсутствие сверхширокоугольного объектива.

В целом Galaxy A57 имеет более универсальную заднюю камеру, тогда как OnePlus предлагает лучшее оборудование для селфи. По мнению экспертов, фотолюбители могут больше оценить Samsung, а создателей контента, вероятно, заинтересует Nord CE 6.

Выводы

OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE6 и Samsung Galaxy A57 ориентированы на очень разную аудиторию. Среди преимуществ OnePlus — мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч, AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, сверхбыстрая зарядка и хорошо защищенный корпус. Nord CE6 создан для пользователей, которые превыше всего ставят выносливость, игры и использование мультимедиа. Samsung уделяет больше внимания высококачественным материалам, ПО и камерам. Такие функции, как поддержка eSIM и Gorilla Glass Victus+, также приближают Galaxy A57 к флагманам.

Учитывая это, OnePlus Nord CE6 будет лучшим выбором с точки зрения продолжительности работы аккумулятора, качества дисплея и стоимости. Samsung Galaxy A57 кажется более премиальным и ориентированным на будущее, но его основным недостатком является значительно более высокая цена.

Цена OnePlus Nord CE6 в Украине — от 14 999 грн.

Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 20 499 грн.

