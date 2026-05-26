Який "середняк" обрати у 2026 році: Samsung Galaxy A57 проти OnePlus Nord CE6 (фото)

Смартфони OnePlus Nord CE6 та Samsung Galaxy A57 відносяться до одного сегмента, проте використовують два дуже різні підходи.

Щоб вияснити, який смартфон середнього класу краще купити, експерти порталу Gizmochina порівняли Samsung Galaxy A57 та OnePlus Nord CE6 за низкою критеріїв.

Дизайн та дисплей

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

OnePlus Nord CE6 акцентує увагу на довговічності та практичності, пропонуючи захист IP68/IP69K разом із сертифікацією MIL-STD-810H. Водночас Samsung Galaxy A57 має більш преміальний вигляд завдяки склу Gorilla Glass Victus+ та алюмінієвій рамці.

Що стосується дисплеїв, OnePlus Nord CE6 використовує AMOLED-панель з частотою оновлення 144 Гц, вищою роздільною здатністю, сильнішим ШІМ-діммуванням та набагато вищою яскравістю, ніж Galaxy A57. Хоча Samsung пропонує чудовий дисплей Super AMOLED+ з підтримкою HDR10+, він дещо програє на тлі Nord CE6.

Відео дня

Продуктивність та акумулятор

OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

Galaxy A57 працює на базі Exynos 1680 з графікою Xclipse та пропонує тривалішу підтримку програмного забезпечення з шістьма основними оновленнями Android. Своєю чергою Nord CE6 використовує Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з графікою Adreno 810. Загалом Samsung лідирує за програмною підтримкою та відшліфованою оптимізацією, тоді як OnePlus орієнтується на ігри та ефективне управління температурою.

Важливо

Який бюджетний смартфон Samsung обрати: експерт порівняв Galaxy A57 та Galaxy A56 (фото)

Коли йдеться про тривалість роботи від акумулятора, Nord CE6 є беззаперечним лідером. Смартфон OnePlus отримав батарею ємністю 8000 мАг, яка значно перевершує Galaxy A57 з його акумулятором на 5000 мАг. Якщо Galaxy A57 обіцяє цілий день роботи без підзарядки, то Nord CE6 здатен протриматися до двох днів. Окрім того, Samsung пропонує зарядку потужністю 45 Вт, а Nord CE6 — 80 Вт.

Камера

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung отримав потрійну камеру з більшим основним сенсором, який допомагає краще захоплювати світло. До того ж обробка зображень на Galaxy A57 забезпечує багатший динамічний діапазон та більш збалансовані кольори. Камера Nord CE6 включає лише два сенсори, які роблять непогані фото при денному світлі, однак варто враховувати відсутність надширококутного об'єктива.

Загалом Galaxy A57 має більш універсальну задню камеру, тоді як OnePlus пропонує краще обладнання для селфі. На думку експертів, фотолюбителі можуть більше оцінити Samsung, а творців контенту, ймовірно, зацікавить Nord CE 6.

Висновки

OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE6 та Samsung Galaxy A57 орієнтовані на дуже різну аудиторію. Серед переваг OnePlus — потужний акумулятор ємністю 8000 мАг, AMOLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, надшвидка зарядка та добре захищений корпус. Nord CE6 створений для користувачів, які понад усе ставлять витривалість, ігри та використання мультимедіа. Samsung приділяє більше уваги високоякісним матеріалам, ПЗ та камерам. Такі функції, як підтримка eSIM та Gorilla Glass Victus+, також наближають Galaxy A57 до флагманів.

З огляду на це, OnePlus Nord CE6 буде кращим вибором з точки зору тривалості роботи акумулятора, якості дисплея та вартості. Samsung Galaxy A57 здається більш преміальним та орієнтованим на майбутнє, але його основним недоліком є значно вища ціна.

Ціна OnePlus Nord CE6 в Україні — від 14 999 грн.

Ціна Samsung Galaxy A57 в Україні — від 20 499 грн.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли характеристики середньобюджетних смартфонів Motorola Edge 70 Pro та Samsung Galaxy A57.

Фокус також повідомляв про вихід смартфона Honor 600 Super Edition, який позиціонується як пристрій з хорошим співвідношенням ціни та якості.