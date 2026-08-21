Доступный смартфон с батареей 7900 мАч и AMOLED-экраном: вышел Poco M8x 5G (фото)

Компания Poco представила недорогой смартфон M8x 5G, оснащенный AMOLED-дисплеем, новейшим чипом Snapdragon 4-й серии и емким аккумулятором.

В настоящее время смартфон Poco M8x 5G дебютировал в Индии. Характеристики бюджетной новинки раскрыл портал Gizmochina.

Poco M8x 5G оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 825 нит и частотой сенсорной дискретизации 240 Гц. Экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 7i, оснащен функцией DC dimming и технологией Wet Touch 2.0.

Устройство доступно в черном, синем и зеленом цветах. Последний вариант имеет отделку из искусственной кожи. Корпус обладает защитой от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64.

Poco M8x 5G Фото: POCO Poco M8x 5G Фото: POCO Poco M8x 5G Фото: POCO

Poco M8x 5G оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 5, изготовленным по 4-нм технологическому процессу. Он работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 6 ГБ и хранилищем UFS 2.2. Poco обещает четыре обновления ОС Android и шесть лет обновлений безопасности. Также имеется тройная система охлаждения.

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Существенным преимуществом Poco M8x 5G стал аккумулятор емкостью 7900 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт. Батарея способна обеспечить до 35 часов работы в социальных сетях, 27 дней обмена сообщениями, 13 часов GPS-навигации или 64 часа воспроизведения музыки.

Что касается камеры, Poco M8x 5G оснащён 50-мегапиксельным основным объективом с 2-кратным цифровым зумом, 2-мегапиксельной макрокамерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Цена Poco M8x 5G 4 ГБ + 128 ГБ — 220 долларов (около 9 820 грн).

Цена Poco M8x 5G 6 ГБ + 128 ГБ — 240 долларов (около 10 720 грн).

Напомним, что будущий смартфон среднего класса Sony Xperia 10 VIII прошел тестирование на производительность.

Фокус также сообщал, что Realme в скором времени выпустит новый смартфон среднего ценового сегмента P4s 5G.