Доступний смартфон з батареєю 7900 мАг та AMOLED-екраном: вийшов Poco M8x 5G (фото)

Компанія Poco представила недорогий смартфон M8x 5G, оснащений AMOLED-дисплеєм, найновішим чипом Snapdragon 4-ї серії та ємним акумулятором.

Наразі смартфон Poco M8x 5G дебютував в Індії. Характеристики бюджетної новинки розкрив портал Gizmochina.

Poco M8x 5G має 6,9-дюймовий РК-дисплей HD+ з частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 825 ніт та частотою сенсорної дискретизації 240 Гц. Екран, захищений склом Corning Gorilla Glass 7i, має функцію DC dimming та технологію Wet Touch 2.0.

Пристрій доступний у чорному, синьому та зеленому кольорах. Останній має оздоблення зі штучної шкіри. Корпус отримав захист захисту від пилу та бризок за стандартом IP64

Poco M8x 5G Фото: POCO Poco M8x 5G Фото: POCO Poco M8x 5G Фото: POCO

Poco M8x 5G оснащений процессором Snapdragon 4 Gen 5, побудованим за 4-нм технологічним процесом. Він працює під управлінням HyperOS 3 на базі Android 16 у поєднані з оперативною пам’яттю LPDDR4X обсягом до 6 ГБ та сховищем UFS 2.2. Poco обіцяє чотири оновлення ОС Android та шість років оновлень безпеки. Також є потрійна система охолодження.

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Суттєвою перевагою Poco M8x 5G став акумулятор ємністю 7900 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт. Батарея здатна забезпечити до 35 годин роботи в соціальних мережах, 27 днів обміну повідомленнями, 13 годин GPS-навігації або 64 години відтворення музики.

Що стосується камери, Poco M8x 5G отримав 50-мегапіксельний основний об’єктив з 2-кратним цифровим зумом, 2-мегапіксельнй макрокамеру та 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Ціна Poco M8x 5G 4 ГБ + 128 ГБ — 220 доларів (близько 9 820 грн).

Ціна Poco M8x 5G 6 ГБ + 128 ГБ — 240 доларів (близько 10 720 грн).

Нагадаємо, майбутній смартфон середнього класу Sony Xperia 10 VIII пройшов тестування на продуктивність.

Фокус також повідомляв, що Realme незабаром випустить новий середньобюджетний смартфон P4s 5G.