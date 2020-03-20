НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам

Никаких ограничений на работу банковской системы нет

Национальный банк ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

Эти меры реализуются по пяти направлениям.

Кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал Смолий. Депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно". По словам Смолия, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов Работа банковской системы. "Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности". Валюта. "Это самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы уже обеспечили подкрепление касс банков евро", – отметил глава НБУ. Платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи".

Смолий подчеркнул, что не вводится никаких ограничений на работу банковской системы.

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