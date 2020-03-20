НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам
2020-03-20 13:12:00
Никаких ограничений на работу банковской системы нет
Национальный банк ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.
Эти меры реализуются по пяти направлениям.
- Кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал Смолий.
- Депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно". По словам Смолия, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов
- Работа банковской системы. "Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности".
- Валюта. "Это самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы уже обеспечили подкрепление касс банков евро", – отметил глава НБУ.
- Платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи".
Смолий подчеркнул, что не вводится никаких ограничений на работу банковской системы.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Альфа-банк" первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином Приватбанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.
- Несмотря на все усилия Нацбанка укрепить национальную валюту, курс гривны стремительно падает.
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