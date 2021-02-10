Потребление электричества в феврале стало рекордным за 6 лет, - Герус

Пик потребления длится весь день, с 7:00 до 23:00.

В первые дни февраля из-за морозов зафиксирован наибольший уровень потребления электроэнергии начиная с 2015 года. Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Телеграме.

По словам нардепа, основная причина возросшей пиковой нагрузки — морозы, которые по прогнозам синоптиков будут до конца месяца. Пиком по нагрузке 8 февраля было время в районе 18:00. В это время потребление составило 23 435 МВт. За час объем генерации ГЭС и ГАЭС составлял 2 566 МВТ, что больше на 10% от уровня потребления.

"Чтобы покрыть этот пик, особенную роль выполняют гидроаккумулирующие электростанции Укргидроэнерго, которые ночью закачивают воду, а в течение дня используют ее для электрогенерации", — сообщает Андрей Герус.

При этом основной объем импорта электричества также приходится на время пика потребление — с 7:00 до 23:00 часов, что позволяет Укргидроэнерго растянуть использование набранной воды на весь день до позднего вечера. Наибольшее потребление приходится в промежутке с 8 до 10 утра, после чего оно незначительно понижается. Вечером в районе 18:00, когда большинство людей завершают работу, приходится наибольшая нагрузка на энергосистему страны.

Из-за дефицита электроэнергии Украина начала импорт электричества из Беларуси и России. При этом на складах ТЭС осталось на 43% меньше минимального уровня запасов угля.

Напомним, по словам Геруса, в Украине находится 10 энергоблоков на аварийном ремонте.