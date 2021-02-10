Споживання електрики в лютому стало рекордним за 6 років, — Герус

Пік споживання триває весь день, із 7:00 до 23:00.

У перші дні лютого через морози зафіксовано найбільший рівень споживання електроенергії починаючи з 2015 року. Про це повідомляє голова комітету ВР із питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус у Телеграмі.

За словами нардепа, основна причина підвищеного пікового навантаження — морози, які за прогнозами синоптиків будуть до кінця місяця. Піком за навантаженням 8 лютого був час майже о 18:00. У цей час споживання склало 23 435 МВт. За годину обсяг генерації ГЕС і ГАЕС становив 2 566 МВт, що більше на 10% від рівня споживання.

"Щоб покрити цей пік, особливу роль виконують гідроакумулюючі електростанції Укргідроенерго, які вночі закачують воду, а протягом дня використовують її для електрогенерації", — повідомляє Андрій Герус.

Водночас основний обсяг імпорту електрики також припадпє на час піку споживання — із 7:00 до 23:00 години, що дозволяє Укргідроенерго розтягнути використання набраної води на весь день до пізнього вечора. Найбільше споживання припадає на проміжок із 8 до 10 ранку, після чого воно незначно знижується. Увечері приблизно о 18:00, коли більшість людей завершують роботу, припадає найбільше навантаження на енергосистему країни.

Через дефіцит електроенергії Україна почала імпорт електрики з Білорусі та Росії. Водночас на складах ТЕС залишилося на 43% менше мінімального рівня запасів вугілля.

Нагадаємо, за словами Геруса, в Україні знаходиться 10 енергоблоків на аварійному ремонті.